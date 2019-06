La Croce viola va in bici per anticipare l'ambulanza

Un intervento su due ruote, per essere più agili e tempestivi. Arrivano le bici da soccorso della Croce viola Milano (nella foto). Oggi l'associazione festeggia 70 anni di attività e presenta il nuovo servizio di ambulanza in bicicletta.

Si parte dalla zona Dergano-Bovisa, dove saranno attive per prestare il primo soccorso ai cittadini, anche prima dell'arrivo dell'ambulanza tradizionale cui comunque si affiancano, quattro mountain bike. «Con questa lodevole iniziativa - interviene l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - Croce viola Milano ha saputo coniugare le competenze professionali e umane dei propri volontari con la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini». E l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli: «La mobilità nelle aree urbane è sempre più congestionata. È necessario utilizzare il più possibile mezzi che permettono un minor uso di spazio. Questo progetto aiuta la città ad essere più sostenibile». L'iniziativa è varata in collaborazione con Swiss Post Solutions. La zona interessata comprende anche il Parco Nord, molto frequentato in estate e nei fine settimana. Le biciclette, che potranno crescere di numero, sono equipaggiate con tutta l'attrezzatura sanitaria indispensabile per il primo intervento: defibrillatore, ossigeno, zaino con i materiali per la medicazione. «L'idea che ci ha portato alla realizzazione di questo progetto - spiega il presidente di Croce viola Milano Roberto Favino - non è solo offrire un ulteriore servizio sanitario ai cittadini, bensì essere partecipi alla diffusione di una solidarietà sociale che si occupi del benessere degli individui». La bici da soccorso integra il sistema di intervento sanitario in città, dove ci sono casi in cui non serve l'attivazione dell'ambulanza oppure dove un incidente richiede la massima tempestività prima dell'arrivo degli altri mezzi.

CBas