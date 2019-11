Crolla pavimento in una Escape room Una trentenne precipita ed è grave

Paola Fucilieri

Antonio P., 43enne titolare de «La casa maledetta» di via Brunetti 14 (una parallela di viale Certosa) ieri si è trincerato dietro il telefonino spento. Forse per arginare la valanga di chiamate che sapeva con certezza avrebbe ricevuto dopo che il pavimento della sua Escape Room martedì, intorno alle 23, ha ceduto improvvisamente sotto i piedi di una 31enne, precipitata per alcuni metri al piano di sotto tra calcinacci e macerie. La giovane donna, una milanese, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Sacco in condizioni serie ma non in pericolo di vita: ha vari traumi agli arti e alla schiena, ma pare nulla di particolarmente grave. Mentre la palazzina dei primi del '900 che ospita «La casa maledetta» è stata sequestrata per poter effettuare una serie gli accertamenti del caso, la Procura di Milano ha aperto un'indagine per lesioni colpose gravi: il fascicolo, aperto dal pm Mauro Clerici, sarà presto assegnato al pm Sara Arduini del Dipartimento della salute e della sicurezza pubblica guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario delle ambulanze, durante il gioco erano impegnati in tutto sette concorrenti, ma per fortuna nessun altro è rimasto ferito. Solo la 31enne, che è precipitata dal secondo al primo piano.

Unica a Milano nel suo genere la Escape Room di via Brunetti, come raccontano i frequentatori, oltre agli enigmi in cui vengono sfidati i giocatori per sfuggire ai trabocchetti e infine farcela a uscire, prevede un gioco di ruolo dal vivo dello stesso titolare che interagisce con i partecipanti.

Qualche settimana fa la Procura bloccò una festa che si presentava come «l'evento horror più grande d'Italia», ovvero una sorta di mega «Escape Room» che avrebbe dovuto tenersi in edifici dismessi in zona Rogoredo, in via Medici del Vascello, per tre serate, tra cui la notte di Halloween e per un totale di 450 partecipanti.

A denunciare il tutto con una lettera anonima mandata ai vigili del fuoco era stato un partecipante che aveva invitato a un controllo della struttura abbandonata.