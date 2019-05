Dagli scritti di Brera ai Legnanesi: la Lombardia in festa fino a giovedì

È qui la festa... Ebbene la Regione Lombardia celebra l'evento istituzionale più importante in chiave di memoria storica e identità. La ricorrenza sarà domani ma già da oggi fino a giovedì sono in programma eventi gratuiti, aperti a tutti con prenotazione obbligatoria. Dopo l'apertura riservata a Vittorio Sgarbi che, all'auditorium Testori, ha tenuto una lezione per i 500 anni dalla morte di Leonardo, stasera toccherà a Bebo Storti e Sabina Negri portare in scena uno spettacolo dedicato a un lombardo che fu.

Alle 20.45 parte Gioànn Brera. L'inventore del centravanti che ricorderà la figura del grande giornalista sportivo attraverso una lettura di testi con sottofondo musicale che cercheranno di far luce sulla personalità complessa dello scrittore di San Zenone Po. Una storia umana e professionale, snodatasi di pari passo con gli avvenimenti sportivi della storia italiana del Novecento, attraverso la rivalità tra Coppi e Bartali, le gesta calcistiche di Meazza e la tragedia del Grande Torino. Vicende che si sposano agli scritti di narrativa - Il corpo della ragassa - firmati dallo stesso Brera e che ritraggono un mondo sparito.

Domani sera la Festa della Lombardia ospiterà un gruppo dal nostalgico sapore di una Milano un po' tramontata alle spalle di multietnie e multiculturalismo. In occasione del settantesimo anno di attività teatrale e musicale, dalle 21 in piazza Città di Lombardia saranno in scena I Legnanesi, storica compagnia che ha lanciato e consacrato figure storiche del vernacolo e della comicità lombarda in generale e milanese in particolare, puntando sui personaggi satirici della corte lombarda.

Domani sera sarà anche la serata in cui verranno consegnati i premi «Rosa camuna» simbolo della Regione. «Un momento - ha detto il presidente Attilio Fontana - che celebra l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di chi si è particolarmente distinto nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia». Istituito dalla giunta regionale, il Premio Rosa Camuna è attribuito a persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni che si sono distinte nei settori di loro competenza rendendo onore all'orgoglio lombardo.

Chiusura giovedì sera alle 20.30 all'auditorium Testori con Il sogno di Rolla, concerto dell'orchestra dei Pomeriggi musicali, diretta da Vanni Moretto, con musiche di Mozart, Beethoven e Alessandro Rolla, un compositore pavese che nel 1813 riuscì a coronare il sogno di portare Beethoven e Mozart nell'amata Milano.