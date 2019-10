Dall'Alto Adige a Lazise il paradiso del benessere

Viviana Persiani

In autunno si fa sentire la nostalgia del relax estivo... E si va alla ricerca di strutture che offrano benessere e benefici per un corpo che va ricaricato. Il Quellenhof, addirittura, si fa in due per garantire, a più persone possibili, l'effetto benefice in un contesto che abbina lusso e dimensione familiare.

Al Quellenhof Luxury Resort Passeier, situato a San Martino presso Merano, gli ospiti potranno godere di un'area esclusivamente dedicata al benessere, di oltre 10mila metri quadrati, con saune e attrazioni d'acqua sia per gli amanti del relax, sia per le famiglie. Va rimarcata la grande attenzione rivolta ai visitatori ai quali è garantito il massimo piacere grazie al reparto benessere suddiviso in un'area per ospiti alla ricerca di riposo e un'altra area dedicata alle famiglie. Il reparto benessere dell'Hotel Vital è così accessibile solo agli adulti. I bambini sono i benvenuti nell'area benessere dell'Hotel Park. Chi lo desidera potrà rilassarsi nel «tempio del sale» del Quellenhof, in Alto Adige e lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano. Qui ci sono una vasca-sole con acqua salina (7%), una grotta salina e una Salounge.

Tre oasi per la sauna - complessivamente 22 saune - una Lady-Sauna e una Sauna Evento al lago offrono ai visitatori il massimo del benessere. Nel Quellenhof-Spa gli ospiti potranno fruire di speciali prodotti formulati in esclusiva con il brand «Quellenhof Luxury Cosmetics» e trattamenti benessere. Oltre all'Hamam - oppure ai tradizionali massaggi Thai - vengono offerti anche trattamenti cosmetici come, ad esempio, l'allungamento delle ciglia oppure trattamenti Meso-Medactive.

Al Quellenhof Luxury Resort Lazise, sponda Garda, ci si potrà rigenerare nel paradiso wellness di 2mila metri quadrati, con diverse piscine all'aperto e un laghetto naturale balneabile. Inoltre, ci sono 5 moderne saune e un ambiente in cui luce, colori e design si fondono perfettamente e invitano a rilassarsi in quest'oasi di tranquillità. Gli appassionati della sauna, ad esempio, possono scegliere tra le saune per adulti con vaporizzazioni giornaliere e le 2 saune nell'area dedicata alla famiglia.

Bellezza e benessere sono le parole d'ordine nella Premium Spa dell'hotel benessere a 5 stelle al lago di Garda Quellenhof Luxury Resort Lazise. I clienti saranno coccolati con bagni e impacchi lussuosi, massaggi rilassanti e molto altro ancora. Sarete viziati con prodotti cosmetici di alta qualità e trattamenti esclusivi quali massaggi, trattamenti di bellezza e trattamenti per la coppia, per regalarvi un profondo relax e tanto benessere. Insomma, l'Onda Spa dell'hotel a 5 stelle al lago di Garda è un luogo di pace e relax, dove si può ritornare nel flow per fare il pieno di nuova energia.

Si tratta, in sostanza, di sviluppare una nuova consapevolezza per la cura di se stessi e di ripristinare continuamente il proprio equilibrio per una vita sempre più salubre. Solo chi sa rinnovare continuamente le proprie risorse energetiche, come dalla forza dell'onda, ha trovato la chiave per una vita appagante. E a Lazise sanno come condividere questa chiave.

Quellenhof Luxury Resorts

Alto Adige-Lago di Garda

www.quellenhof-resorts.it