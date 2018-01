"Danza pornografica" in pubblico: arrestati dieci turisti in Cambogia

Dieci turisti occidentali sono stati arrestati in Cambogia con l'accusa di aver commesso atti osceni in luogo pubblico. I turisti, tra i 35 e i 22anni, sono stati fotografati durante quella che la polizia del Paese asiatico ha bollato come "una danza pornografica" .

I turisti - 5 britannici,un olandese, un norvegese, un neozelandese e due ragazze canadesi - rischiano ora fino a un anno di carcere e oltre a sei mesi di detenzione preventiva in attesa del processo. Le immagini pubblicate dalla polizia mostrano balli sfrenati e persone impegnate a simulare posizioni sessuali. Ma gli accusati sostengono di non essere loro quelle persone. " Siamo innocenti, non sappiamo perché siamo stati arrestati" , ha detto uno dei fermati. "È stato tutto un caos. Tutti erano confusi. Circa 30 agenti hanno fatto irruzione, ci hanno circondato. Alla festa erano presenti tra le 80 e le 100 persone".

Le autorità