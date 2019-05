Delitto Colturani di nuovo assolto il moldavo Podaru

Non c'è ancora la parola fine nella vicenda processuale sull'omicidio del ginecologo Marzio Colturani avvenuto in via Comerio nel 2007. L'uomo morì soffocato dopo essere stato legato e imbavagliato insieme al figlio da una banda di rapinatori moldavi aiutati a entrare dalla colf. A distanza di 12 anni ieri si è concluso con un'assoluzione il processo d'appello «bis» in Corte d'assise a carico di Adrian Podaru. L'uomo fu chiamato in causa da un presunto complice, che poi ritrattò. Condannato a 26 anni in primo grado, fu assolto in appello, con sentenza annullata con rinvio dalla Cassazione. I familiari del medico sono rappresentati al processo dall'avvocato Marco Petrali.

CBas