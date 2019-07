La denuncia della Lega: "A Milano si vende alcol ai minori senza controllo"

A Milano si vende alcol ai minorenni senza controllare minimamente l'età dei ragazzi che si presentano in cassa con un bottiglia o una cassa in mano. La denuncia è della Lega per bocca di Massimiliano Bastoni, consigliere regionale e comunale del Carroccio: "Bisogna proibire il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e soprattutto contrastare la vendita ai minorenni. Dall'inizio dell’anno sono state quasi 1500 le persone soccorse dal 118 contro le 180 per assunzione di droghe" .

L'esponente del partito di Matteo Salvini ha dunque rilanciato sui propri canali social il video-inchiesta di denuncia realizzato dalle consigliere municipali leghiste Francesca Testa ed Emanuela Bossi in cui si svela la facilità con cui i minorenni acquistano alcolici a Milano.

"A Maggio il Sindaco Sala ha ipotizzato il divieto di consumo di alcol in strada dopo le 24 senza però darvi seguito. Sia il Municipio 2 e 4 hanno invocato invano provvedimenti che riducano la vendita e il consumo di alcolici in strada e a questo punto è importante capire sul senso di salute pubblica se i controlli nei negozi etnici ad esempio sono inesistenti e qualsiasi ragazzino può acquistare liberamente?" prosegue Bastoni, che insiste sulla necessità di assumere provvedimenti urgenti per arginare un fenomeno vistoso in moltissime parti della città, con bivacchi di italiani e soprattutto immigrati durante i weekend, oggetto di proteste legittime dei residenti: "Dal sabato mattina al lunedì le strade e le aree verdi di Milano sono un cimitero di bottiglie, gente ubriaca sdraiata davanti ai condomini e ai negozi, adolescenti vittime del cosiddetto Binge Drinking ovvero la tendenza a bere fino all'eccesso" .