Design e fotografia, i volti del SaloneSatellite al Photofestival

Design e fotografia, SaloneSatellite e Milano Photofestival insieme per una mostra evento particolare intitolata “Volti di design al SaloneSatellite” allestita dal 3 al 30 giugno al Centro culturale di Milano. Progetto inedito in cui giovanissimi fotografi incontrano e ritraggono i talenti in erba del design mentre espongono alla manifestazione più importante nel mondo del progetto under 35 che si tiene nell’ambito del Salone del Mobile.Milano.

Il SaloneSatellite è infatti da sempre la palestra di giovani designer di grande creatività, preparati a utilizzare tutte le potenzialità della trasformazione tecnologica e digitale, pronti a rischiare puntando su ricerca e sperimentazione senza dimenticare tradizione artigianale e l'origine del design. È la nuova generazione di progettisti passata in rassegna da alcuni studenti dell’Istituto Italiano di Fotografia e del Corso di fotografia e video di scena dell’Accademia Teatro alla Scala. Dal loro incontro nasce questo affascinante reportage video e fotografico, realizzato nel corso del SaloneSatellite 2019 che è riuscito a catturare la quotidianità e l’emozione del più prestigioso palcoscenico del design emergente.

Racconto per immagini che, con schiettezza e semplicità, ci svela i protagonisti – con i loro prodotti e le loro emozioni –, l’attività, gli eventi e la speciale atmosfera che si respira ad ogni edizione, protagonista al Photofestival 2019, la rassegna milanese di fotografia promossa da Aif - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging che tiene in concomitanza con la Milano Photo Week.

L’iniziativa è voluta per sostenere e mettere a confronto le potenzialità creative delle nuove generazioni. I designer under 35, ripresi nel set fotografico targato Photofestival allestito nei padiglioni del SaloneSatellite, sono stati messi in posa in un’atmosfera spiritosa e informale, ma anche ritratti nel pieno dell’attività di proposta della loro ricerca creativa a confronto con i visitatori. “Volti di design al SaloneSatellite” fissa, così, il fattore umano del SaloneSatelllite, attraverso l'obiettivo puntato con curiosità sui mille volti che lo compongono ed è anche e soprattutto uno sguardo sul futuro del design.

Volti di design al SaloneSatellite

Dal 3 al 30 giugno 2019

Centro culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4

(Foto: Gjuzi Enrica -Istituto Tecnologico Monterrey; Sofia Galandrini - Yoon Shun; Sofia Galandrini - A.Profiles; Gjuzi Enrica - Isia; Francesca Zonca - Pensiero Materia)