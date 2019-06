Disagio mentale All'Arena civica una giornata contro i pregiudizi

Una giornata di sensibilizzazione sul disagio mentale. Si chiama «Se tu non fossi qui» ed è promossa dalla onlus iSemprevivi. Tra i testimonial dell'iniziativa contro i pregiudizi, Matilde Gioli, Nicola Savino, Nello Scavo, don Gino Rigoldi, Nando Dalla Chiesa e Marco Pogliani.

L'appuntamento è per oggi alla Palazzina Appiani di viale Byron, al Parco Sempione. «Se tu non fossi qui» è alla prima edizione, si svolgerà dalle 14 alle 21. L'iniziativa nasce per contrastare i pregiudizi sul disturbo psichiatrico e favorire l'inclusione sociale delle persone affette da tale disagio - raccolte intorno all'associazione iSemprevivi - con una giornata rivolta ai cittadini e alle istituzioni. «Il disagio psichico è un tema importante, spesso sottovalutato. L'associazione iSemprevivi onlus è nata nel marzo 2009 per accogliere e sostenere le persone e le famiglie che desiderano ricevere un aiuto in ambito psicologico - dichiara don Domenico Storri, presidente e fondatore della onlus -. Con questa iniziativa ci auguriamo di coinvolgere l'opinione pubblica, le istituzioni e la città di Milano in una giornata dedicata alla conoscenza reciproca e alla condivisione. La nostra speranza è che tutti possano cogliere il nostro invito ad esserci, partecipando attivamente all'incontro. Senza partecipazione infatti, da qui la scelta di chiamare la giornata Se tu non fossi qui, queste persone straordinarie rischiano di rimanere senza voce, perdendo l'occasione di farsi conoscere e apprezzare».

Due i principali momenti in cui si svolgerà la giornata, tutta improntata sulla condivisione. La prima parte, dalle ore 14, ruoterà intorno ai laboratori tematici allestiti dai ragazzi del Centro diurno «Il Sorriso di Lollo» dell'associazione iSemprevivi all'interno della Palazzina Appiani. Veri e propri spazi sociali e riabilitativi, i laboratori - di cucina, fotografia, cosmesi, teatro, arteterapia, danza-movimento terapia, giocoleria, pittura, decorazione ceramica, oreficeria, découpage, giornalismo, poesia e web radio offriranno al pubblico l'opportunità di apprendere da vicino l'attività svolta quotidianamente dai ragazzi della onlus e di entrare in contatto con il loro mondo, privato e professionale. Sul campo antistante la Palazzina, all'interno dell'Arena Civica, si disputerà il torneo di calcetto «Incontriamoci» con il coinvolgimento di diverse realtà del terzo settore. La seconda parte del programma, dalle ore 18.30, prevede la partecipazione su invito al convegno «Se tu non fossi qui», finalizzato al dibattito sui temi del disagio psichico. Sul palco, accanto a don Domenico Storri, ai rappresentanti dell'associazione iSemprevivi e ai volontari, si alterneranno alcuni ospiti tra cui Matilde Gioli, Nicola Savino, don Gino Rigoldi, Nello Scavo, Nando Dalla Chiesa e Marco Pogliani.

