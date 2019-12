Discarica abusiva a Rho sequestrata dalla Forestale

Un’altra discarica abusiva è stata scoperta nel milanese, a Rho. I militari della Forestale, oggi venerdì 13 dicembre, hanno fatto irruzione nell’area e hanno eseguito il sequestro preventivo richiesto dai pubblici ministeri di Milano, Mauro Clerici e Tiziana Siciliano, in base a una precedente operazione che aveva interessato un capanno nelle vicinanze, al quale erano stati posti i sigilli ad agosto. Questa mattina i carabinieri della stazione CC Forestale di Garbagnate Milanese, insieme al personale della Procura di Milano, si sono presentati nell’area adibita a discarica, in via Ciro Menotti al civico 22 di Rho, e hanno proceduto al sequestro preventivo.

Il capannone e la discarica a cielo aperto

Lo scorso mese di agosto erano già stati sequestrati un capannone adiacente all’area odierna e un autocarro, entrambi usati da una ditta edile responsabile della realizzazione della discarica abusiva, il cui proprietario era già conosciuto ai carabinieri per pregresse violazioni della normativa ambientale. Il titolare è stato quindi denunciato nuovamente. Come scoperto dai forestali, dopo agosto infatti aveva proseguito a stoccare in modo illecito i rifiuti edili sempre nella stessa zona, questa volta però all’esterno del capannone allora sequestrato. Al momento la custodia giudiziaria dell’area è stata affidata al sindaco di Rho.

Di cosa è accusato il proprietario

Il proprietario della ditta dovrà a questo punto rispondere di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di minaccia nei confronti di un cittadino, oltre che di illecita gestione e incendio dei rifiuti. Molti i cittadini e i residenti che in passato avevano segnalato l’area alle forze dell’ordine. Questi si erano infatti accorti del progressivo deterioramento del posto, senza tenere conto delle normative ambientali vigenti che erano state infrante. L'odierno sequestro, disposto dalla Autorità Giudiziaria, è finalizzato ad interrompere definitivamente tali comportamenti illeciti. Sono state le ulteriori indagini dei carabinieri Forestali a scoprire che il titolare della ditta, nonostante la denuncia, aveva continuato la sua attività illegale.

I precedenti

Il 29 novembre, sempre a Rho, era stata scoperta una discarica abusiva a cielo aperto in via Boiardo, nella nuova zona industriale tra le frazioni rhodensi di Terrazzano e Passirana di Rho. In quel caso specifico, veniva abbandonata ogni sorta di rifiuti sui marciapiedi: come assi, mobili e altri oggetti ingombranti. I primi giorni di dicembre i militari della compagnia di Altamura avevano sequestrato una discarica abusiva e denunciato all’Autorità giudiziaria un soggetto residente ad Altamura.

