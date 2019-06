Domani a Sesto Giovanni Toti con militanti amministratori

Alberto Giannoni

Sono ottimisti e indaffarati i promotori di «Il Futuro per Forza», l'evento che domani, a Villa Torretta darà voce a tanti eletti e militanti di Forza Italia: «Ripartiamo dai nostri valori con regole trasparenti e condivise» dice Giulio Gallera, assessore regionale azzurro, uno dei promotori dell'evento insieme al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e ai consiglieri Federico Romani, Mauro Piazza e Alan Rizzi. Ci saranno eletti, esponenti delle liste civiche e anche della società civile. Una trentina gli amministratori locali che parleranno all'inizio, fra loro Marco Segala sindaco di San Giuliano. Fra i deputati, probabili partecipanti Alessandro Cattaneo, Paolo Romani, Giusi Versace e Matteo Perego di Cremnago, ma anche i più stretti collaboratori di Giovanni Toti in Lombardia: Stefano Benigni, Alessandro Sorte e Claudio Pedrazzini. Fra i consiglieri regionali che parteciperanno anche Simona Tironi e Paolo Franco. Ma si parla anche dell'interessamento dall'area di «Lombardia popolare» di Raffaele Cattaneo, Luca Del Gobbo e Matteo Forte. A chiudere sarà proprio Toti, che ha confermato la presenza, mentre pare sfumata per ragioni tecniche la possibilità che partecipi Mara Carfagna. Intanto una delegazione di Fi composta dal neo commissario regionale Max Salini, dal capogruppo Gianluca Comazzi, dal vicepresidente Fabrizio Sala e dallo stesso Gallera ha incontrato Attilio Fontana. È stata l'occasione per un primo vertice del governatore con Salini, che conferma: «Il lavoro sul territorio non può fermarsi in attesa che si definiscano le regole. Al contrario Il rilancio del partito parte proprio da qui. L'ha ribadito il presidente Silvio Berlusconi spronandoci a lavorare pancia a terra e a coinvolgere il mondo del lavoro e delle imprese. Questo sarà il mio impegno da qui al congresso: lavorare per costruire una forza alternativa e per far tornare Forza Italia al governo del paese».