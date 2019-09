Una domenica "spiritosa" con i big dell'alta gradazione

Gli italiani amano gli spirits. Gli ultimi dati parlano di una crescita dell'11% sia in valore che in volume nel mese di giugno (fonte Consorzio Distributori Alimentari - Osserva Beverage) e a fare da volano è soprattutto il gin, che segna addirittura un +25% in valore e +23,5 in volume. Per il distillato di ginepro, protagonista in tempi recenti di una straordinaria riscoperta, il 2019 sembra essere l'anno della consacrazione definitiva.

A Milano, professionisti e appassionati si danno appuntamento domenica 8 e lunedì 9 settembre al MegaWatt Court di via Watt 15, in occasione della settima edizione del «theGINday». Organizzata da Bartender.it, la manifestazione è cresciuta proprio come la «gin-mania», passando dalle 40 etichette in assaggio nel 2013 alle oltre 300 dell'anno scorso.

Il fil rouge del 2019 è l'incontro-scontro tra due modi opposti e per certi aspetti complementari di declinare il distillato: il Gin&Tonic e il Martini Cocktail. Da un lato l'immagine più giovanile e modaiola del gin, con il long drink simbolo della movida. Dall'altro la visione più matura del gin, legata all'hotellerie e alle suggestioni dei film di James Bond. Il match tra Gin&Tonic e Martini Cocktail non è solo metaforico: sul main stage del MegaWatt Court è infatti allestito un vero campo da tennis con tappeto verde modello Wimbledon. Ai lati, due postazioni destinate ai bartender ospiti, chiamati a schierarsi per l'una o l'altra fazione proponendo una loro creazione live.

Ma a Milano non poteva mancare anche l'area Negroni Experience: l'iconico aperitivo, che proprio nel 2019 compie cent'anni, viene affrontato dal punto di vista del gin con cento brand tra cui scegliere per il mix. Erik Lorincz, leggendario bartender del Savoy Hotel di Londra, ha scelto il «theGINday» per raccontare in anteprima il nuovo progetto Kwãnt a MayFair; mentre tra gli italiani, sono attesi fuoriclasse del calibro di Dario Comini del Nottingham Forest di Milano, Agostino Perrone del Connaught Bar di Londra e Luca Cinalli. Lo chef Carlo Cracco presenterà Ginengine, il nuovo gin biologico prodotto nelle Langhe, mentre il bantender Simone Caporale il Canaima Gin dell'Amazzonia. Per info e biglietti: www.theginday.it