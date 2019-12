La donna che sostiene le donne

Una serata per premiare una volontaria e una donna che aiuta le donne. Il premio «Testimone del volontariato in rosa» è stato assegnato dalla onlus Consapevolezza di Venere ad Annabella Pirreco «per aver saputo avvicinare con rispetto e delicatezza donne diverse, tra le quali, simbolicamente, Giada tra le tante che ha sostenuto. Per aver rappresentato così bene e in modo spontaneo la capacità di sostegno alle donne vittime di violenza, senza giudizio e con empatia», come recita la motivazione ufficiale. Un riconoscimento assegnato nella sede del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom) dalle componenti della onlus nata «da un progetto di sei donne che hanno deciso di mettere la propria professionalità ed esperienza a disposizione delle donne che hanno subito e subiscono violenze, abusi, discriminazioni e che non hanno la consapevolezza del proprio status di vittime» ha spiegato Caterina Bazzani, presidente della Consapevolezza di Venere.

«Vogliamo condividere il concetto di essere grati» le sue parole durante la cerimonia in cui Raffaele Parolisi, presidente onorario del Testimone del volontariato Italia, ha consegnato il premio ad Annabella. «Il Testimone del Volontariato è una forma di promozione delle associazioni ha precisato Parolisi per creare reti e ridurre le distanze tra le associazioni e i soggetti che possono interagire con loro: se riusciamo a veicolare tutte le storie positive del volontariato, la maggior conoscenza permette anche una maggior disponibilità a donare». Un riconoscimento dato dalle donne per le donne, perché la onlus è nata da «sei donne convinte che ogni donna abbia in sé le risorse per uscire dalla spirale della violenza». Insieme a lei, infatti, offrono un aiuto alle vittime di violenza Maria Antonietta Colaprico, avvocato di diritto civile, Ilaria Orsini, avvocato di diritto penale, Lorenza Picolli, commercialista, Paola Gonella, counselor, Cristina Scarsciotti, psicologa e psicoterapeuta. Professioniste che con le loro capacità possono supportare le donne nel percorso di emancipazione e liberazione dalla violenza.