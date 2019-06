Droga, task force da Rogoredo alle Groane

Il «progetto Rogoredo- l'Unione fa la forza» diventa un modello operativo da esportare. Da Milano a Monza per direttissima verrà applicato a luglio al Parco delle Groane, altra piazza di spaccio low cost, dove una dose di eroina viene via con 2-3 euro. Qui il quadro è più complesso per una serie di fattori, conformazione ed estensione del parco, percorsi, modalità di vendita della droga «take away». Nessuno consuma nel parco. Tradotto: molto più complicato per gli operatori agganciare i ragazzi.

Questa la prossima sfida di un modello innovativo, che ha visto Ats, Regione, Comune, prefettura, privato sociale, lavorare insieme per «agganciare» novemila ragazzi, per lo più italiani, tra i 25 e i 45 anni, tra dicembre a maggio.