Due giorni da golosoni al "paradiso" del dolce

Da domani Milano si riempirà di dolcezza: il 21 e 22 settembre torna la quinta edizione di «Sweety of Milano», che si arrichisce di una golosa proposta, l'area chocolate, per tutti gli irriducibili, veri amanti del cioccolato. Siamo al Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61.

Dalle 10 alle 19,30 di ogni giornata, una due giorni per acquistare dolci a prezzi calmierati, chiacchierare vis à vis con i più famosi pasticceri e maitre chocolatier e carpire i trucchi del mestiere durante le masterclass. In cattedra per 20 incontri di sabato e 13 la domenica: si inizia alle 11 di sabato con Sal De Riso per il suo fiore di visciole, con crema al kirsch e cioccolato fondente; alle 12 Luca Montersino con un laboratorio sulla pasta croissant; per gli amanti dei classici la crostata di ricotta con prugne e cannella di Stefano Laghi alle 13; alle 14 la rivisitazione di un classico, Eclair Tiramisù di Roberto Cantolacqua; alle 15 il vincitore del programma Il Più Grande Pasticcere Antonio Daloisio con la sua croquembouche; alle 16 il Re della pasticceria Iginio Massari che insieme alla figlia farà una «suonata a quattro mani»; alle 17 appuntamento con il veneto Dianin che racconterà la prima colazione con la veneziana gourmet. Ma anche la domenica è «lavorativa» per i palati più instancabili: alle 11 Giancarlo Perbellini, 2 stelle Michelin di Verona, accoglie i visitatori con la tartelletta al cocco, crema alla vaniglia, pesche e basilico; alle 12 è la volta di Vincenzo Santoro della storica pasticceria milanese La Martesana con la crema cotta moderna; alle 13 il pasticcere toscano Paolo Sacchetti svela i segreti del suo marchio di fabbrica, le pesche di prato; alle 14 Luigi Biasetto racconta la sua Setteveli con pan di spagna gluten free; alle 15 Fabrizio Barbato di Ile Douce di Milano, pasticcere emergente 2018 per il Gambero Rosso, presenta la sua torta Shiny Sunset con fichi profumati allo shiso, mousse alla ricotta, dacquoise e croccante alle noci; conclude alle 17 Galileo Reposo di Peck con il «panino del pasticcere», ovvero un pane morbido in perfetto equilibrio tra dolce e salato, crema di formaggi freschi, salumi e frutta.

Inoltre, compilando il form sul sito sweety.italiangourmet.it sarà possibile ricevere il ricettario con tutti i dolci presenti. Ma sono tante anche le academy gratuite: dall'Università del caffè di Illycaffè, con quattro «experience» sabato 21 settembre che si concentreranno sull'olfatto, la degustazione e la storia del caffè; a quella del cioccolato Valhrona, per scoprire la differenza tra burro e massa di cacao; a quelle pratiche di Congusto Gourmet Institute, mani in pasta; fino a quelle di Cast Alimenti, che affronteranno il tema del «senza»; senza dimenticare le degustazioni e i percorsi sensoriali con il sommelier Martina Doglio Cotto. Sua maestà il cioccolato avrà un'area tutta dedicata dove immergersi nella novità dell'anno, la Fabbrica dei cioccolatini, uno spazio dove toccare con mano la cioccolato e imparare a realizzare i cioccolatini in casa. Il Maître chocolatier Maurizio Frau e la modellista Elisabetta Filonzi mostreranno dal vivo come realizzare dei soggetti in cioccolato stampati o modellati, con tante sorprese per i visitatori.