Da via Durando a Cenisio, tre nuove sedi per il Comune

Trasloco in vista di 1.800 dipendenti comunali verso sedi più decentrate. L'assessore al Bilancio Roberto Tasca ha ribadito ieri che l'obiettivo dell'amministrazione «è ricollocare gli uffici in Galleria e attorno a piazza Duomo in zona più periferiche per continuare nell'opera di messa a reddito degli immobili pregiati». Nel Salotto di Milano ci sono ancora 12.603 metri quadrati (che valgono oro) occupati da uffici comunali, 5.876 mq di questi in uso ai gruppi consiliari. Nel piano di valorizzazione ci sono sedi in zone di prestigio come via Bergognone 30, largo Treves 1, via San Tomaso 3, Galleria Ciro Fontana 3, via Dogana 2 e 4 e anche largo De Benedetti 1 (vicino alla stazione Garibaldi) o via Edolo 19 (vicino alla Centrale). E c'è una spada di Damocle: per non incorrere in rialzi dei costi d'affitto gli Uffici dell'Urbanistica devono liberare entro la fine del contratto (ottobre 2020) il grattacielo di via Bernina 12 preso in affitto nel 2013 per la bonifica del Pirellino, il grattacielo di via Melchiorre poi venduto all'asta mesi fa a Coima per la cifra record di 193 milioni. Da questo pacchetto di fondi la giunta trarrà i 50 milioni messi nel Bilancio di assestamento approvato ieri per l'acquisto di immobili a uso ufficio. E la prima sede che il Comune potrebbe incamerare presto per spostare 900 dipendenti oggi in via Bernina dovrebbe essere quella offerta dal Politecnico di Milano in via Durando 38/a, in zona Bovisa. L'ateneo aveva risposto all'avviso pubblico lanciato dal Comune tra febbraio e aprile e poichè si tratta di un ente pubblico, previa valutazione della stima da parte dell'Agenzia delle Entrate, si potrà procedere con trattativa privata. Nel frattempo il Comune ha aperto un bando per acquisire un secondo immobile (all'avviso avevano risposto in 7, oltre al Politecnico, e sono state approfondite le tre che proponevano piena proprietà invece dell'affitto, in via Sile 8, via Caviglia 11 e via Benadir 5, ora si vedrà se parteciperanno all'asta). Terzo atto sarà l'acquisto dell'edificio oggi di proprietà della Città metropolitana in via Principe Eugenio 53, zona Cenisio, dove saranno trasferiti i dipendenti nella scuola di via Catone 24 che sarà demolita e ricostruita.

ChiCa