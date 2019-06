E ora i grillini bocciano Sala «Smemorato sul plastic free»

L'ordine del giorno è stato votato all'unanimità lo scorso 23 novembre. Il consiglio comunale, su proposta del Pd Carlo Monguzzi e di Patrizia Bedori del Movimento 5 Stelle ha approvato l'eliminazione della plastica usa e getta negli uffici comunali e nelle partecipate. Si può immaginare la sorpresa di fronte alle dichiarazioni del sindaco Beppe Sala due giorni fa: «Ho chiesto alla mia maggioranza di proporre una discussione in Consiglio sull'eliminazione della plastica nei nostri uffici, in modo da liberarcene gradualmente». Bedori gli ha inviato ieri una (ironica) lettera aperta per dargli «una notizia, l'operazione plastic free è già in atto! L'odg dei 5 Stelle è stato approvato qualche mese fa e il Comune ha già avviato quel percorso. Evidentemente era distratto. Non so se qualcuno l'ha informata ma i bicchieri a Palazzo Marino non sono più di plastica, da qualche mese, sono compostabili. Non vorrei che sbagliasse la raccolta differenziata sindaco: vanno nell'umido». Anzi, prosegue, «quando sono arrivati i bicchieri compostabili nessuno lo sapeva e venivano buttati nel contenitore della plastica. Purtroppo le mie richieste per la sostituzione sono state inascoltate, ecco perchè dopo varie sollecitazioni ho dovuto personalmente svuotarlo e fare io la sostituzione. E ho chiesto di mandare una mail ha tutti i dipendenti in modo che nessuno possa più sbagliare». In consiglio non c'erano nemmeno contenitori per la differenziata ma «non si preoccupi- scrive la consigliera grillina - è tutto a posto, dopo varie richieste sono arrivati. E i nuovi distributori automatici nelle sedi che servono 15mila saranno plastic free, bicchieri e cucchiaini biodegradabili».

ChiCa