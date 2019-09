E Sherlockiana omaggia la «Signora del noir»

Simone Finotti

Non ci vuole certo Sherlock Holmes per scovare gli ingredienti del successo de «La Sherlockiana, un omaggio a Tecla Dozio», il festival dedicato al romanzo giallo che torna per la seconda edizione alla Biblioteca Cassina Anna (via S. Arnaldo 17). Libri, incontri, dibattiti, tavole rotonde e approfondimenti con autori e professionisti dell'editoria, ma anche piacevoli degustazioni di cibi e vini dell'Oltrepò Pavese. E soprattutto tanta, tanta suspense, per un genere letterario, il giallo-noir, che sta conquistando sempre più lettori e appassionati di tutte le età. Una due giorni intensa nata per rendere omaggio a Tecla Dozio, la «signora del giallo» milanese, scomparsa tre anni fa, che ebbe il merito di far conoscere ai lettori italiani talenti nostrani e internazionali come Carlo Lucarelli, Jeffery Deaver, Paco Ignacio Taibo II, Jacob Arjouni e moltissimi altri, risvegliando l'interesse per un genere che dalle nostre parti stava cadendo nel dimenticatoio. La sua Libreria del giallo, in zona Sempione (ma i più attenti ricorderanno la prima sede, in Porta Romana), era una tappa obbligata per tutti i cultori, che venivano accolti con la passione e la competenza di chi, per dedicarsi al sogno di una vita, non aveva esitato addirittura a mettere in vendita il proprio appartamento. Purtroppo nel 2009 la Libreria dovette chiudere, come non pochi negozi storici di una Milano che non c'è più. Fortuna che adesso c'è l'occasione per ricordarla, parlando di ciò che lei più amava: i libri e la lettura. Proprio ai lettori è dedicatooggi il primo dei quattro incontri della Sherlockiana 2019: l'appuntamento è alle 15 in punto con «Uno, nessuno e centomila lettori», in compagnia di Gianni Biondillo, Elisabetta Bucciarelli, Claudia De Lillo alias Elasti, Andrea Grisi, Davide Pinardi, Ira Rubini e Barbara Traversi. Alle 17, un bel ricordo di Giorgio Scerbanenco attraverso le parole della figlia Cecilia. Subito a seguire saremo catapultati nel mondo della «Lettura 2.0», con Daniela Basilico, Elisabetta Cametti, Alessandra Casella, Marco Ferrario, Sergio Polimene e Marco Zapparoli. Domenica, piccolo colpo di scena: l'attenzione si sposterà dai protagonisti ai comprimari d'eccezione, con «Elementare, Watson» (ore 15): Barbara Baraldi, Valerio Calzolaio, Luca Crovi, Massimo Marcotullio, Lello Gurrado e Francesco Recami ci racconteranno perché non può esserci un grande detective senza una grande «spalla». Alle 17, altro momento-omaggio: Crovi e Andrea Carlo Cappi ricordano Andrea G. Pinketts, da poco scomparso, mentre alle 17.15 si cercherà di dirimere l'annosa diatriba «Giallo vs Noir», con l'aiuto di Manuel Figliolini, Patrick Fogli, Lucia Tilde Ingrosso, Piergiorgio Pulixi, Valerio Varesi, Luigi Vergallo.