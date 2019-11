Ecco la favela degli irregolari nella Milano dei dem buonisti

Sono stesi sul marciapiede uno dopo l'altro, avvolti in una distesa di cartoni e coperte. Qualcuno tiene vicino a sé borse con dentro cibo e vestiti, altri sono semplicemente buttati per terra. Sono più di una decina gli immigrati che hanno trovato riparo nei sottopassi della Stazione Centrale di Milano, trasformati così in veri e propri dormitori. Vengono dal Bangaldesh, dal Marocco, dall'Egitto, dall'Afghanistan. La maggior parte di loro è irregolare (guarda il video).

" Dormo qui dalla scorsa notte ", ci racconta Ouail che tre anni fa ha lasciato il Marocco per raggiungere l'Italia. " Sono arrivato dalla Libia, a bordo di un barcone, e dopo aver cambiato diverse città, ora sono a Milano ", spiega. Per lui, quella appena passata, è stata la prima notte trascorsa nel tunnel di via Lunigiana. " Vivo così, dove capita. Certe notti dormo nel parco, altre da amici ". Qui, alla porta d'ingresso della città, di storie come quella di Ouail ce n'è una ogni sacco a pelo. " Vengo dal Bangladesh e dopo due mesi alla Caritas di Milano, ora dormo su questo cartone ", racconta Hussein indicando un giaciglio e qualche coperta. " Arrivo dall'Egitto, sono qui da un anno ", gli fa eco, tremando, Kamal. Solo una piccola trapunta lo scalda dal freddo e ad ogni parola batte forte i denti.

Ma non sono solo questi particolari ad accomunare Ouail, Hussein, Kamal e molti altri giovani che si riparano dalla pioggia nei sottopassi della stazione. Tutti loro sono anche irregolari sul suolo italiano. " Il governo italiano non dà i documenti a noi marocchini - spiega Ouail -. In Marocco non ci sono guerra, non c'è la fame e quindi non ci danno alcun documento ". Ma lui è qui. Come Hussein che racconta, sorridendo, di non avere alcuna carta di identità. " Me l'ha rubata la polizia, non so perché. E ora sono senza documenti. Non posso fare niente, cercare un lavoro, niente ".

E così, ogni notte, una moltitudine di irregolari si accampa tra le corsie del sottopasso Mortirolo e di quello che collega viale Lunigiana a viale Brianza. " Ho fatto fare un intervento ieri (lunedì 18 novembre, ndr) alla polizia locale e oggi la situazione è rimasta tale e quale. Questa è l'accoglienza del Comune di Milano ", tuona Samuele Piscina, presidente del Municipio 2. " Nessuno mi ha comunicato della presenza di irregolari - continua - e questo è sintomo di una mancanza di controlli evidente da parte delle forze dell'ordine. Qui senza documenti non puoi starci e questa mancanza di attenzione sicuramente provoca un problema ancora più grande dal punto di vista della sicurezza ".

I senzatetto

Accanto agli immigrati, anche numerosi senzatetto italiani e non. Alcuni di loro hanno costruito delle vere e proprie case tra le colonne con sedie, materassi, taniche di acqua e scatole di cibo. L'aria nel tunnel è davvero irrespirabile, ma loro, avvolti nelle coperte, sembrano averci fatto l'abitudine. " Sono quasi due anni che vivo all'aperto. Mi sposto in diverse zone della città e ora mi sono femato in questa galleria ", ci racconta un signore sulla cinquantina. " Passano per darci qualcosa da mangiare. Sono anche andato al dormitorio, ma c'era troppo caos. Qui invece mi sento a casa ".