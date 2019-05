«Ecco come sarà la nostra Europa»

Sostegno alle piccole e medie imprese, difesa del made in Italy e - in particolare - del «made in Lombardy», il recupero di fondi per finanziare le grandi infrastrutture del territorio (a partire dalla Tav) o evitare la fuga dei giovani talenti all'estero. Sono venti gli eurodeputati eletti domenica nella circoscrizione nord-ovest che comprende Lombardia, Piemonte e Liguria, e tra la squadra dei lombardi è ben nutrita. Avranno a cuore gli interessi del Paese, ovvio, ma probabilmente un'attenzione speciale per il territorio che li ha promossi a Bruxelles e Strasburgo. A molti di loro abbiamo chiesto quali sono i primi impegni che intendono mantenere. Gli eletti della Lega al nord sono in tutto nove, il Pd ha strappato cinque seggi nel nord-ovest (e quattro degli eletti sono lombardi), due seggi a testa Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle.