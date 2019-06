Edilizia scolastica, al via con l'estate 72 cantieri

Sono 72 i cantieri negli edifici scolastici che il Comune avvierà durante l'estate. In particolare saranno due nel municipio 2, quattro nel municipio 3, tre in zona 4, cinque nella zona 5,6, 8, 9 e nove nel municipio 7. Questi vanno ad aggiungersi ai cantieri già attivi, che rappresentano il quindici per cento del totale dei lavori avviati.

Ieri durante la commissione edilizia scolastica, l'assessore Laura Galimberti ha fatto il punto sui lavori nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie di primo livello, cioè quelle di competenza dell'amministrazione comunale, della nostra città: «Si tratta di cantieri grandi e piccoli per un investimento di oltre 160 milioni di accordi quadro, o di interventi grossi di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione completa di scuole. Un impegno significativo che cerca di concentrarsi durante l'estate e che, per una parte rilevante di quasi metà delle risorse, riguarda edifici nuovi o completamente ristrutturati - spiega -. Credo sia una passo importantissimo per cominciare ad affrontare le criticità della manutenzione del patrimonio scolastico, che a Milano conta quasi 500 edifici, che dovranno essere affrontati progressivamente».

In particolare di questi fondi, la metà riguardano opere in corso di realizzazione, il 10 per cento di opere prossime alla consegna, il 3 per cento invece di lavori realizzati e conclusi. In via di programmazione il 23 per cento.

Si passa dalla ristrutturazioni di bagni o palestre, bonifica dall'amianto, consolidamento dei soffitti, opere per l'adeguamento alla normativa antincendio, rifacimento del cortile, sostituzione dei serramenti. Opere, diciamo, di manutenzione sparse per tutti i municipi. In alcuni casi le famiglie, che sono state avvertite, dovranno sopportare anche il disagio del trasferimento dei propri figli in altre scuole del quartiere per consentire la realizzazione delle opere più impegnative.

Per quanto riguarda invece la costruzione di nuove scuole, i lavori sono attualmente in corso per Viscontini, Magreglio, Brocchi, Strozzi. Partiranno l'anno prossimo i cantieri per gli edifici in via Adriano, Feltrinelli e Narcisi 1, mentre sono ancora in fase di progettazione le scuole di via Crespi 40, Catone, Cascina Merlata e Pizzigoni per il polo di via Scialoia.

Sulle opere di manutenzione Forza Italia con il suo capogruppo Fabrizio de Pasquale va all'attacco: «La manutenzione scolastica è in un ritardo strutturale: il Comune ha 525 edifici scolastici e mette a bando la risistemazione di 5 immobili ogni anno. Ci vorrà più di un secolo per metterli a posto tutti. Ancora peggio la manutenzione ordinaria e quella del riscaldamento dove i fondi sono già esauriti. Proponiamo un piano straordinario per l'edilizia scolastica utilizzando tutti gli oneri di urbanizzazione e i fondi di ciclabili e Navigli».