Esplode condizonatore, grave anziana

Una pensionata 84enne invalida e costretta a letto si è gravemente ustionata e altre due donne sono rimaste ferite a causa delle fiamme sprigionatesi dallo scoppio di un condizionatore portatile in un appartamento attiguo a un albergo ristorante a Cassano d'Adda. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118 con l'elisoccorso. Le fiamme hanno investito l'anziana che è stata portata al Centro grandi ustionati di Niguarda con vaste ustioni su tutto il corpo. Altrettanto gravi ma non disperate le condizioni della badante 45enne che era in casa con lei, trasportata all'ospedale di Zingonia (Bergamo). Intossicata nel tentativo di salvare le due donne dalle fiamme la figlia dell'anziana, che ha 59 anni.