Europee: 3,5 milioni i lombardi alle urne E sfida per 990 sindaci

Marta Bravi

Meno due giorni al voto. Urne aperte dopodomani dalle 7 alle 23, per eleggere i 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Attenzione. Gli scrutini cominceranno immediatamente dopo la chiusura delle urne. Sempre domenica in 68 comuni si eleggono anche il sindaco e il Consiglio comunale. Nel milanese sono una decina le amministrazioni sopra i 15mila abitanti (che potrebbero andare al ballottaggio il 9 giugno, nessun candidato a Sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti, sempre dalle 7 alle 23): Cesano Boscone, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Rozzano, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

Tre i comuni capoluogo di provincia al voto: Bergamo, Cremona e Pavia. In totale, secondo i dati del Ministero dell'interno, saranno 3 milioni 425mila 673 i lombardi chiamati al voto. In tutta la regione le amministrative riguardano 34 comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. In questo caso bisognerà attendere le 14 di lunedì perchè comincino le operazioni di scrutinio.

Come si vota per le europee? Basta apporre un segno sulla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Si possono anche esprimere tre preferenze scrivendo il cognome, o nomenome e cognome dei candidati. Attenzione però: nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa, mentre nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa) pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

Per le comunali le modalità di espressione del voto sono varie: si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate. Oppure esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

Per i cittadini che non hanno ancora ritirato la tessera elettorale, l'hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi l'anagrafe centrale di via Larga 12 e l'Ufficio elettorale di via Messina 52 rimangono aperti oggi dalle 8.30 alle 19, domani dalle 8.30 alle 20 e domenica dalle 7 alle 23, mentre tutte le sedi anagrafiche decentrate domani e dopo saranno aperte dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

Il Comune organizza un servizio gratuito per il trasporto delle persone disabili residenti in Milano ed effettivamente domiciliate in Milano per il voto. Il servizio, che prevede l'accompagnamento alla sede di voto e poi di nuovo al proprio domicilio, è gratuito e può essere richiesto direttamente all'Ufficio Autopubbliche del Comune (02/88465290 02/88445750 02/88445754, MTA.Autopubbliche@comune.milano.it). È necessario avere una copia del certificato di invalidità rilasciato dall'Ats, ed esibirla, insieme a un documento di identità.