Eva Henger si racconta in presa diretta al Sisal Wincity

A tu per tu con Vip del mondo dello spettacolo e della cultura, racconti inediti e “confessioni”, aneddoti, retroscena e storie. Dopo le serate in musica e con i comici, al Sisal Wincity di piazza Diaz va in scena A Night With… nuovo ciclo di sette serate - da maggio a dicembre - con interviste a personaggi conosciuti e seguiti dal pubblico.

Il ruolo di intervistatrice è affidato a Morena Zapparoli Funari, che da quasi vent’anni non solo intervista personaggi del mondo dello spettacolo, ma sa unire anche curiosità, ironia e quel pizzico di astuzia acquisite grazie alla sua professione di opinionista e scrittrice. Protagonista di “Segreti e non dei personaggi famosi” questa sera alle ore 21 è Eva Henger, una donna affascinate e dai mille volti, show girl, attrice e cantante con Morena Zapparoli impegnata a provocare ricordi, emozioni, racconti intimi, paure, gioie e progetti lasciati nel cassetto o che Eva pensa di realizzare nel futuro.

Gli ospiti hanno così l’opportunità di conoscere in presa diretta non solo la vita privata di Eva Henger - dal rapporto con la famiglia d’origine, ai due matrimoni, ai tre figli -, ma anche i perché della sua vita professionale. Dalla sua carriera di diva dell’hard, fino alle sue esperienze da cantante e di attrice. E poi la scalata al successo nel mondo televisivo come show girl, conduttrice, opinionista… fino all’esperienza all’isola dei Famosi nel 2018. Quali commenti sul “canna gate” e su Francesco Monte?

Una serata perfetta, in un crescendo di stupore, fantasia e curiosità, da godere in prima fila per assaporare da vicino l’affascinante bellezza di Eva, che metterà a nudo anche una parte della sua anima per assecondare le infinite curiosità che possono scaturire direttamente dal pubblico.

Un’occasione da non perdere, anche per l’esperienza da vivere all’interno di Sisal Wincity, un luogo capace sempre di sorprendere, con eventi concepiti nella logica dell’aggregazione e intrattenimento, per passare piacevoli momenti di svago e per trovarsi fra amici per fare due chiacchiere, magari mentre si pranza o cena con menu stellati.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e preceduto a partire dalle ore 20 da un aperitivo gratuito con fingerfood stellati, in una location capace di sorprendere con eventi concepiti nella logica dell’aggregazione e intrattenimento, per passare piacevoli momenti di svago e perfetto per trovarsi fra amici per fare due chiacchiere, magari mentre si pranza o cena con menu stellati.