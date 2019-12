Exit Spa Experience Come regalarsi un Natale di benessere

Viviana Persiani

Ecco una Urban Spa con i fiocchi. Come dice il nome, Exit Spa Experience di Saronno rappresenta il luogo ideale per ritrovare se stessi e dedicarsi al proprio benessere.

«La nostra struttura si trova alle porte di Milano, quindi facilmente raggiungibile - spiega la Spa manager Sonia Comolli - In 5mila metri quadrati di Spa, suddivisi su due piani, dove trovano spazio ben 14 piscine a sfioro con garanzia di riciclo d'acqua, alcune di acqua salata e altre di acqua dolce, abbiamo inserito anche 3 saune, 4 bagni turchi e il frigidarium».

Comolli ha in cantiere progetti interessanti per lo sviluppo di quest'area, già considerata tra i più grandi centri benessere del Nord Italia e che parte da un concetto innovativo di «esperienza».

Intanto, in prospettiva più prossima, presenta un'interessante offerta wellness per rendere l'atmosfera delle feste ancora più magica, a partire da pacchetti benessere, massaggi singoli o di coppia, trattamenti viso, momenti di assoluta intimità per le coppie. Ad esempio, Sweet Emotion è un viaggio rilassante tra le acque dolci e salate delle 14 vasche del centro benessere con la possibilità di accedere al percorso benessere Wellbeing Zone, da 3 ore o all day, che si snoda tra percorso Kneipp, cascate Waterfall, musica subacquea e idromassaggi. Oppure, sappiate che al centro benessere, dove uno staff di competenti operatori sarà a disposizione del cliente, potrete gustare lo Special Memories, il massaggio singolo o di coppia della durata di 50 minuti, ideale per scaricare lo stress accumulato; Magic Moment, il massaggio total body singolo della durata di 40 minuti, studiato per ritemprare il corpo e rilassare la mente; Winter Starlight, «gocce» di puro benessere che in 20 minuti restituisce l'equilibrio psico-fisico che lo stress del lavoro può avere fatto dimenticare. Per chi volesse concentrarsi sul viso, nell'area dedicata ai trattamenti estetici, la Spa saronnese propone Christmas Charm, un trattamento viso specifico che ridona vigore e lucentezza alla pelle sfruttando i principi attivi di jojoba e burro di karitè: un toccasana per la pelle che apparirà liscia e luminosa.

Sonia Comolli ha pensato a tutti: il centro wellness propone, infatti, Love Spa, un esclusivo momento di coppia da vivere nell'assoluta privacy delle cabine per regalare relax e benessere in un'atmosfera magica e riservata.

Per non vanificare i benefici a causa dello stressante shopping natalizio, Exit Spa mette a disposizione le Gift Card, tessere a scalare di diverso importo che permettono di usufruire di qualsiasi ingresso, trattamento o pacchetto benessere.

Per chi acquista online almeno uno di questi pacchetti natalizi, Exit Spa riserva uno sconto dedicato.

«La nostra struttura - conclude Comolli - almeno 8 volte l'anno, ospita eventi come il Family Day, giornate dedicate alla famiglia con lo scopo di educare anche i più piccini al piacere delle Spa. E anche quest'anno, si potrà brindare all'arrivo del nuovo anno all'interno della Spa, trascorrendo il Capodanno in totale pace e relax.

https://www.exitspa.it/