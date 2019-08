Famiglia aggredita in casa: la figlia 11enne sventa la rapina

Ha preso il cellulare e chiamato i carabinieri. Così una bambina di 11 anni ha sventato una rapina in casa sua e fatto arrestare uno dei due malviventi.

Venerdì sera a Paderno Dugnano due delinquenti si sono introdotti in una villetta prendendo in ostaggio una famiglia. Ma mentre la madre veniva guardata a vista da un criminale e il padre consegnava il denaro custodito in casa, la figlia della coppia è riuscita a dare l'allarme.

Come spiega il Corriere, è stata la moglie del padrone di casa a far entrare i due malviventi nella villetta, credendoli dipendenti del marito. In casa con lei c'erano i suoi due bambini, una ragazzina 11enne e il fratellino. " Sono arrivati con uno scooter - ha raccontato la donna -, con il casco in testa che copriva la faccia, uno di loro mi ha teneva ferma all'ingresso, mi spingeva contro il muro e mi ripeteva 'stai calma e non ti succede nulla '".

Il complice, armato di coltello, ha subito bloccato il marito. " Gli ha detto 'adesso andiamo a prendere quello che hai di sotto sennò ti ammazzo' ", ha spiegato la donna. Pare quindi che i rapinatori sapessero che l'uomo teneva in casa gli incassi della sua attività (nella taverna/ufficio aveva 10mila euro).

In un attimo di distrazione dei malviventi, la donna ha iniziato a gridare dando l'allarme ai vicini di casa e dicendo alla figlia di chiamare le forze dell'ordine. Così l'11enne ha preso il telefono e avvisato il 112. Uno dei due malviventi è riuscito a scappare, l'altro è stato bloccato nel giardino con l'aiuto dei vicini subito giunti sul posto. Il complice, dopo essere tornato alla carica per cercare di liberare l'amico, è fuggito.

I militari, arrivati poco dopo, hanno arrestato per rapina aggravata un 20enne pregiudicato e residente a Milano. Nel frattempo è scattata la caccia all'uomo per identificare il suo complice. L'irruzione di due malviventi è finita con un grosso spavento. Ferita lieve sotto al ginocchio per la bambina che ha salvato la sua famiglia.