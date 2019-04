"Aspettando l'Adunata" del centenario gli alpini conquistano Galleria e Duomo

Fine settimana in tour nelle piazze cittadine per la «Fanfara Congedati della Tridentina»: in vista del grande raduno che presto ci sarà in città, così per gli Alpini sono continuate le «prove generali» dalle 10 del mattino in centro, dopo le prime esibizioni di sabato in zona Ticinese, in piazza Lombardia e all'Auditorium Bonola. Già, proprio così. Una domenica iniziata in Carosello da piazza del Duomo a piazza della Scala attraverso la Galleria Vittorio Emanuele II, con Concerto davanti a Palazzo Marino.

L'iniziativa rientrava nel programma di eventi «Aspettando l'Adunata» appunto, serie di appuntamenti che precede l'Adunata nazionale degli Alpini che Milano ospiterà il 10, 11 e 12 maggio con la collaborazione tra Comitato organizzatore dell'Adunata degli alpini e il Comune.