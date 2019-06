Fassina punta su «Jeep» «C'è molta Italia dentro»

Fassina spinge l'acceleratore su «Jeep». Il gruppo fondato dall'ex campione di rally dedica tre saloni al marchio americano. A quello della centralissima via Arona, si aggiungono anche i saloni di via Kuliscioff e via Grassi.

Grande pilota, classe 1945, originario di Valdobbiadene e legatissimo alla sua terra, Tony Fassina ha partecipato per la prima volta a una corsa nel 1969: era il Rally del Piave nel 1969. È stato il primo pilota di rally non facente capo a una scuderia ufficiale a conseguire prestigiose vittorie in campo nazionale e internazionale, alcune delle quali valevoli per il Campionato del Mondo, basti ricordare la Targa Florio, il Campionato Italiano di Rally nel 1975 e nel 1976 su Lancia Stratos, il Rally di Sanremo nel 1979, per arrivare nel 1981 alla vittoria nel Campionato europeo alla guida di una Opel Ascona 400. Negli anni Ottanta ha «appeso il casco al chiodo» dopo questa lunga carriera agonistica che lo ha portato a imporsi, ultimo pilota privato a farlo, anche in una gara valida per il Campionato del Mondo, proprio il Sanremo '79 vinto al volante di una Lancia Stratos. Più volte campione tricolore, da 37 anni imprenditore italiano del ramo auto - oggi attivo anche nell'immobiliare e nella finanza - Tony Fassina rivendica orgogliosamente l'italianità del suo marchio: «Mi riempie d'orgoglio - ha detto a una pubblicazione del settore - vedere e vendere, con i miei collaboratori, queste vetture che hanno ormai tanta Italia nella loro progettazione e anche nella produzione, dopo che il marchio è entrato a tutti gli effetti nel Gruppo Fiat, anzi, in Fiat Chrysler Automobiles. Dalla Renegade prodotta nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, alle Compass, Cherokee e Grand Cherokee dotate dei motori Fiat Powertrain, alla nuova Wrangler, totalmente riprogettata per meglio rispondere alle esigenze della clientela europea, tutti i modelli della gamma Jeep vantano una migliore qualità complessiva e finiture più accurate». «Oggi - ha detto ancora Fassina - in tutti i modelli della Casa americana, anche quelli prodotti oltreoceano, c'è una quantità di Made in Italy mai vista prima su Jeep e il prossimo arrivo dei modelli plug-in rappresenta una bella sfida».

Con oltre 2mila autoveicoli disponibili in pronta consegna, tra nuovi, chilometro zero e d'occasione, a Milano presso il Car Village e presso le sedi di via Arona e via Kuliscioff, e nelle concessionarie venete, il Gruppo Fassina è un autentico «approdo sicuro» per chi cerca un'automobile (ma anche un veicolo commerciale). L'assortimento, in tema di Suv, crossover e fuoristrada, spazia dalle esclusive Bentley alle raffinate Volvo, dalle inarrestabili Jeep alle lussuose Infiniti, per arrivare ai marchi Fiat, Hyundai, Mitsubishi e Nissan e alle rispettive gamme di autovetture 4x4.

Fassina spa, tuttavia, si occupa anche di assistenza e vendita ricambi. Presso il Car Village di via Grassi a Milano si spazia tra alcuni dei principali marchi automobilistici, con l'assistenza necessaria per compiere un acquisto, o meglio, per decidere un investimento.

A Milano il gruppo Fassina offre infatti una ricercata selezione di veicoli Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia. Una gamma di veicoli nuovi e usati. Le promozioni Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia, nazionali e della concessionaria, sono aggiornate costantemente. Si può ovviamente studiare l'opzione di finanziamento più vantaggiosa, e anche risparmiare tempo completando on-line la richiesta di informazioni sul finanziamento.

AleGian