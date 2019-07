Festa di musica all'Estate sforzesca

Nuovi appuntamenti per l'Estate Sforzesca, l'«arena estiva» in assoluto più suggestiva della città. Dopo il memorabile live degli Incognito, stasera il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco si animerà con «L'Ultima Festa», come è stata ribattezzata la indie night tutta italiana che sta spopolando in questa estate 2019. La rassegna di musica, danza, teatro e arti performative, in programma ogni sera fino al 25 agosto, curata e promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, proseguirà con molti altri eventi all'interno di un palinsesto che dà spazio a 62 concerti, 19 performance teatrali, 6 spettacoli di danza.

Il programma è delineato anche da due filoni artistici specifici di questa edizione: quello dedicato alle grandi Orchestre, come la Civica Orchestra di Fiati di Milano, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l'Orchestra I Pomeriggi Musicali e l'Area M Orchestra con Fabrizio Bosso, e i bambini e ragazzi dei Giovani talenti nelle discipline artistiche della rassegna, come i Piccoli Cantori di Milano, il Galà delle Accademie di Danza e la National Youth Orchestra of China.

Dopo il successo già riscosso nelle prime settimane della rassegna, in scena questa settimana Erlend Øye & La Comitiva (15/07), Ginevra di Marco e Cristina Donà (16/07), il Canzoniere Grecanico Salentino (17/07), Chucho Valdes e il suo Jazz Bata Quartet (18/07), il Max Weimberg's Jukebox (19/07), i Too Many Zooz (20/07) e il polistrumentista e cantante Giovanni Truppi (21/07). Erlend Oye, il king dei Kings of Convenience, duo acustico di fama internazionale,torna nel suo paese preferito, l'Italia,per un mini tour estivo accompagnato da La Comitiva, il gruppo di musicisti siracusani che lo accompagnano ormai da anni nelle sue migliori esibizioni live.

Il cantante e musicista norvegese si esibirà accanto a Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello, il trio che lo ha accompagnato anche nelle tre date precedenti. Cristina Donà e Ginevra Di Marco, artiste dalla carriera ventennale, ognuna col proprio percorso musicale e personale, hanno invece deciso di dare vita a un progetto in virtù di un sentire comune che le porta ad esplorare nuovi spazi, una accanto all'altra. È da poco uscito il loro disco congiunto, e a Milano arriva un concerto che è la somma di tanti incontri, frutto di viaggi, chiacchierate, abbracci sopra e sotto il palco e di un'amicizia maturata negli anni.