Fiabe e cartoon: gli spettacoli dell'«inclusione»

Marta Calcagno Baldini

Sipario aperto per tutti: al Teatro Martinitt, in via Pitteri 58, e alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, in via Carchidio 2, due appuntamenti che hanno come parola d'ordine «inclusione».

E così «Per favore non uccidete Cenerentola», in doppia replica oggi alle 17.30 e alle 21 al teatro di Lambrate, e «Le voci di Cartoonia», il Festival di doppiaggio dei cartoni animati che si svolgerà lunedì 16 dicembre per tutta la giornata, sarà normale che il pubblico sia composto anche da persone con disabilità sensoriali. Saranno fornite audiodescrizioni in cuffia e presenti sopratitoli. Sul palco del Martinitt lo spettacolo «Per favore non uccidete Cenerentola» è la storia di Glauco, Ludovico Fremont, vedovo che vive in un piccolo paese di provincia e padre di due gemelli: è attanagliato dalla sindrome del nido vuoto. I suoi figli stanno per andarsene di casa e lui è terrorizzato all'idea di restare solo. Il Martinitt è stato scelto come sede del progetto di inclusione ideato da Aiace Milano. Prima della commedia sarà anche possibile effettuare una visita tattile in scena, così da conoscerne la disposizione (www.teatromartinitt.it). E ancora.

Lunedì tutti alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori, che con l'ospitalità di questo Festival vuole diffondere un preciso messaggio: il contenuto audiovisivo di un film va tradotto, ma non solo a voce. Il doppiaggio va inteso a 360°: lunedì, dalle ore 10 al tardo pomeriggio professionisti del settore si confronteranno sul tema dell'accessibilità all'insegna della campagna «per vedere ad occhi chiusi», collegata al ventennale del Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra. Il festival ha il Patrocinio della Rai e il contributo di Rai Ragazzi, che presenterà il primo cartone animato completamente inclusivo Lampadino e Caramella, per bambini con disabilità uditive e cognitive. Andrà in onda su Rai YoYo a febbraio 2020.

Infine: la giornata si concluderà anche con la consegna del Premio Siae e del premio «La voce dei cartoni»; protagonisti della premiazione saranno sia Capitan Harlock, che ha appena compiuto quarant'anni, sia Doraemon (www.fondazionemilano.eu).