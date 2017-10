Il figlio evade e lei avverte la polizia

Un pregiudicato italiano di 43 anni è finito in manette sabato in via Boeri, allo Stadera, dopo un'evasione. L'uomo era ai domiciliari e a chiamare la polizia è stata la madre di 77 anni che lo ospitava in casa. La donna ha dichiarato poi agli agenti di aver visto il figlio uscire di casa nonostante per comprare degli alcolici, così ha lanciato l'allarme.

La poveretta ha spiegato che il 43enne era aggressivo e irrispettoso nei confronti suoi e del marito, un disabile.

Qualche giorno fa infatti l'anziana aveva chiesto la revoca dell'ospitalità del figlio.

Appena tornato l'uomo ha trovato a casa gli agenti che lo aspettavano e così è finito in carcere.