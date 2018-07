«Il filo nascosto» che il cinema non ha mostrato

Moda. Amore. Veleno. Chi non si è perso Il filo nascosto sul grande schermo con Daniel Day-Lewis protagonista per il regista Paul Thomas Anderson - coppia celebre anche per Il petroliere - sa bene che trattasi di capolavoro. Benché non ci siano di mezzo Oscar, se non la sola statuetta ottenuta grazie ai costumi, il film è destinato a entrare nel cuore degli appassionati per il suo repertorio di tematiche. E vale un posto nella videoteca privata soprattutto se il dvd - ovviamente disponibile anche nella versione blu ray - consente di vedere Il filo nascosto come non si è fatto al cinema.

Il supporto contiene documenti importanti che costituiscono preziosità da fare gola ai collezionisti e agli amanti della Settima Arte. Oltre a una ricca galleria di immagini di scena, fortemente rievocative della suggestione del controverso sentimento che lega - diciamolo pure - a doppio filo, Alma (Vicky Krieps) e Reynolds (Daniel Day-Lewis) si apprendono i particolari di molte scelte tecniche. È il regista stesso a spiegare le procedure per ottenere quelle luci calde e avvolgenti che hanno stregato il pubblico.

Frutto di lenti speciali, le Jena, e giochi di riflessi altrettanto studiati negli interni che hanno ospitato le riprese. Dalla vecchia magione londinese sono sparite le preziose tappezzerie, coperte da uno strato di smalto rimovibile e perfino la teiera del servizio è stata sostituita con un pezzo più conforme al tono generale. Un contesto che ha imposto il papillon anziché la cravatta al protagonista. E il ventoso Yorkshire, nel profondo nord inglese, dove sono state girate le riprese della locanda in cui Reynolds incontra Alma consente di ricollocare anche geograficamente i luoghi della vicenda e lascia assaporare col sorriso anche le prove del litigio fra lo stilista e la sorella Cyril con la successione dei tentativi girati sul set. Amore e veleno - ma anche l'arte gastronomica ha la sua parte - e la moda raccontata nei risvolti.