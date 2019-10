Finazzer Flory al Columbus Day con l'Ultima Cena di Leonardo

Leonardo da Vinci ancora una volta è stato protagonista al Columbus Day la ricorrenza che celebra la scoperta dell’America da parte del grande navigatore genovese, dopo l’iniziativa Come to Leonardo, Come to Milan oraganizzata nel 2018 da Hub Leonardo di Fondazione Stelline per promuovere gli eventi per i 500 anni dalla morte del Genio rinascimentale.

Il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory accompagnato dal Console Generale Francesco Genuardi ha sfilato con una una riproduzione fotografica dell’Ultima Cena, il capolavoro che si ammira in Santa Maria delle Grazie, alla tradizionale Parata sulla Fifth Avenue che quest’anno ha visto la presenza di Massimo Ferragamo, presidente di Ferragamo Usa, nella veste di Grand Marshal, di fronte alle autorità americane.

Finazzer Flory inizia così un nuovo tour nella West Coast, in particolare a Los Angeles dove ha vinto con il suo film co-prodotto con Rai Cinema Essere Leonardo da Vinci come Best Feature Film: Diamond Award al Hollywood Film Competition 2019. L’opera verrà presentata il 18 ottobre presso la prestigiosa Ucla al convegno “Leonardo da Vinci, Inventing the Future: Flight, Automata, Art, Anatomy, Biomorphism”. Altre proiezioni del film sono programmate anche a Las Vegas, Albuquerque, Santa Fe, Santa Ana.