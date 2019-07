Flashmob di cittadini in piazza Scala contro l'aumento del biglietto Atm

Un flashmob contro l'aumento del biglietto Atm «che colpisce i più deboli e serve a Sala solo per fare cassa». Piattaforma Milano, il coordinamento delle forze liberali e popolari, protesta contro i rincari con una mobilitazione organizzata per oggi alle 18.30 in piazza della Scala. Aumenta il biglietto singolo, già incrementato da Pisapia, che adesso salirà a ben 2 euro. Aumentano anche i carnet da dieci viaggi e gli abbonamenti settimanali e mensili. L'introito previsto dall'amministrazione è di 51 milioni di euro che andranno ad alimentare la spesa corrente del Comune. Soldi che secondo Piattaforma Milano «serviranno per far quadrare il bilancio di Palazzo Marino, non potendo più aumentare tasse e aliquote già portate ai massimi da Pisapia». Insomma, risorse recuperate sulla pelle delle persone che utilizzano i mezzi pubblici. Si tratta infatti dell'aumento di un terzo per il 23% dei titoli di viaggio annui, ma anche di 48 euro in più per il 52% costituito dagli abbonamenti mensili, con tanti saluti alle politiche volte a incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico. I cittadini sono informati? Cosa ne pensano? Per protestare ma anche per informare, esponenti e simpatizzanti di Piattaforma Milano saranno in piazza con fischietti e cartelli. Una protesta civile ma che si preannuncia rumorosa e partecipata. «No alla politica che non ascolta le persone», questo lo slogan scelto per il flashmob a cui parteciperanno molti dei consiglieri comunali che nelle scorse settimane in aula si sono opposti al provvedimento. Gli organizzatori saranno affiancati da eletti, candidati, simpatizzanti e cittadini.