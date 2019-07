Forza Italia, confronto tra due trentenni

Dove va Forza Italia e cosa deve fare il movimento azzurro? Partito il percorso che dovrebbe portare al nuovo congresso, su questo si confrontano due giovani, da sempre esponenti del movimento azzurro, oggi in posizione di responsabilità istituzionale. Alberto Villa (nella foto a sinistra in alto), 33 anni, è sindaco di Pessano Con Bornago. Stefano Benigni (nella foto a sinistra in basso), 31 anni, bergamasco, è deputato eletto in Lombardia. Due giovani dirigenti di Forza Italia che si conoscono e si stimano, essendo stati per un periodo ai vertici del movimento giovanile azzurro in Lombardia: Benigni da segretario e Villa da vicario. Ora Benigni è vicino al governatore ligure Giovanni Toti e sostiene la sua battaglia per il cambiamento. «Forza Italia è la nostra casa - dice - ma vogliamo cambiarla». Villa è stato scelto per la segreteria regionale dal commissario, Max Salini: «Il rinnovamento è già iniziato», spiega.