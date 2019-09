Fotografa auto parcheggiata sulle strisce, donna malmenata dai proprietari

Ha notato un'automobile parcheggiata sulle strisce, l'ha fotografata ma è stata presa a schiaffi. È accaduto a Milano, nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16, in via degli Imbriani, nel quartiere Bovisa.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la vittima dell'aggressione è una 42enne di origini finlandesi che, vedendo la macchina sul passaggio pedonale, ha deciso di tirare fuori il cellulare per documentare il gesto, probabilmente con l'intenzione di pubblicare le immagini sui social network e denunciare l'azione.

Ma i proprietari del mezzo, una coppia di italiani seduti in un bar poco distante, hanno notato subito l'azione della donna. In base alla sua ricostruzione, poi, i due l'avrebbero minacciata pesantemente, per poi passare agli schiaffi in viso.

Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero scappati a bordo dell'auto prima che chiunque potesse intervenire. La donna è stata portata in codice verde al Fatebenefratelli di Milano. Ha riportato ferite di lieve entità.