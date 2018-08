Fresco weekend sull'Everest da scalare... in realtà virtuale

Lucia Galli

Riscoprire un must della città o scalare l'Everest? Concedersi una rumba sfrenata o assaporare le note di Bach e la bellezza di Caravaggio? D'estate si può fare tutto, anche senza allontanarsi (troppo) dalla città. Al Castello stasera per i Notturni, c'è l'ultima chance di incontrare Caravaggio: l'Estate Sforzesca propone la rappresentazione live a tableaux vivantes, di 19 capolavori del Merisi interpretati da Gaetano Coccia, Francesco De Santis e Antonella Parrella su musiche della Milano Chamber Orchestra diretta da Marco Seco (15 euro, dalle 21, info 02 88463700). Altri ritmi ad Assago per il gran finale del Milano Latin festival che chiude stasera il suo corredo di allegria con una grande festa nel Sambodromo in salsa milanese, fra gli ultimi churritos, ancora un giro di mojito e tanta musica (dalle 18.30).

Il museo della Scienza e della Tecnologia si trasforma invece, in occasione del 65simo anniversario della prima ascesa, nel campo base per l'Everest: nel fine settimana, e ancora a settembre, i visitatori potranno ripercorrere, grazie al visore «Playstation VR» le orme di Edmund Hillary e dello sherpa Tenzing Norgay o di Reinhold Messner, che 40 anni fa firmava la prima solitaria senza ossigeno. A rendere tutto tridimensionale e più vero, contribuirà anche uno zaino di 10 kg da indossare e portare in cima, oltre la serraccata del Khumbu, il colle Sud e oltre il mitico Hillary Step. La scalata virtuale dura 45 minuti e sarà ripetuta a settembre ed è pensata per ragazzi dai 12 anni: gli accompagnatori seguono, come ogni capogruppo che si rispetti, da uno schermo.

Fuori porta il fine settimana parla la lingua dell'arte: fra i festival al via in questo giro di boa dell'estate c'è Sentieri e pensieri, che richiama, da domani al 25 agosto, in Val Vigezzo, a meno di due ore da Milano, una serie di nomi della letteratura, del teatro e dell' alpinismo. A Santa Maria Maggiore, nel Verbano che vuole diventare lombardo il referendum sarà in autunno ecco sfilare Michela Murgia (domani alle 18, prima assoluta del monologo Fino a trent'anni non ero femminista), Paolo Hendel, Carolina Orlandi (21), Margherita Oggero (23) Tamara Lunger (24) e Giampiero Mughini e Gioele Dix (25), fra gli altri ospiti.

Altro lago, altra musica: è quella del festival di Bellagio e del lago di Como che propone stasera alle 21, fra le suggestioni romaniche della chiesa di san Giacomo, nel borgo di Bellagio, un concerto della Bellagio festival orchestra dedicato ai big della musica classica, da Vivaldi, a Mozart, a Bach e Schubert con la direzione di Alessandro Calcagnile, a cura di Rossella Spinosa. A San Giorgio di Varenna, invece, mercoledì 22 alle 21, sul palco arriva una riflessione sul mondo delle badanti con la pièce di Elide la Vecchia Le rinchiuse, in collaborazione con il teatro Filodrammatici. (ingresse sempre gratuiti, www.bellagiofestival.com)