Fs, 150 collegamenti al giorno da Milano

Paolo Stefanato

Da domenica, data di entrata in vigore dell'orario invernale delle Ferrovie dello Stato, i milanesi potranno disporre di più collegamenti nell'intero arco della giornata. Sono confermate le 104 corse del Frecciarossa tra Milano e Roma, dalle 5 del mattino a mezzanotte, ma a quelle attuali ora si aggiungono 128 fermate, tra cui, in particolare, 43 in più a Milano Rogoredo (che diventa un vero hub, grazie all'interconnessione con il Passante), 30 in più a Rho-Fiera Milano e 12 a Porta Garibaldi. In tutto, le fermate complessive nel nodo di Milano salgono a oltre 300, offrendo quindi a tutto il bacino lombardo maggiore capillarità di servizio. Nuove fermate, con la stessa logica, anche a Roma Tiburtina e Termini, e anche nel nodo ferroviario della Capitale le fermate salgono, in maniera speculare, a 300, così chi arriva da Milano può scegliere la stazione più comoda.

Dei Frecciarossa che uniscono Roma e Milano, 57 prevedono un'unica fermata (Rogoredo o Bologna), uno a Reggio Emilia. Gli altri 46 servono anche le altre stazioni del sistema di Alta velocità, Torino, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Napoli e Salerno. Con il nuovo orario il Frecciarossa collegherà in 3 ore Milano e Bolzano (in 2 ore e 26 minuti Trento), due nuovi collegamenti al giorno, con partenza di primo mattino da Bolzano e rientro nel pomeriggio: è la logica del viaggio d'affari che dalla provincia porta nella capitale economica del Paese. Aumentano anche i collegamenti Frecciarossa tra Milano e Venezia, che salgono in totale a 48 al giorno, grazie al potenziamento con due nuove corse da Milano a metà mattina e da Venezia Santa Lucia nel pomeriggio. Confermati anche i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova-Milano-Venezia. Potenziati i servizi Frecciargento sulla linea Adriatica: più treni e tempi di percorrenza più brevi.

Interessante una bella novità: i treni serali che collegano Torino, Milano e Bologna. Le Fs offrono ora la possibilità di rimanere a cena in trasferta e poi di rientrare a casa per dormire nel proprio letto, un modo per allungare le giornate e le opportunità di chi viaggia. Il servizio entrerà in esercizio progressivamente, a partire da dicembre 2019 e gennaio 2020. Il Frecciarossa 9671 partirà il venerdì, il sabato e la domenica da Torino Porta Nuova alle 23 in direzione Milano Centrale con arrivo alle 00.02 e fermate intermedie a Torino Porta Susa (23.10) e Rho-Fiera Milano (23.49). In direzione opposta il 9668, proveniente da Napoli Centrale (18.30), partirà da Milano Centrale alle 23.05 verso Torino Porta Nuova (arrivo 0.12) fermando anche a Rho Fiera (23.15) e Torino Porta Susa (00.01). Nelle giornate di mercoledì e giovedì, invece, il Frecciarossa 9673 partirà da Milano Centrale alle 22.40, fermando a Milano Rogoredo (22.50) e Reggio Emilia AV (23.27) per arrivare a Bologna Centrale alle 23.54).

Nell'ambito delle azioni per lo sviluppo del turismo, nel fine settimana saranno attivi collegamenti per Oulx e Bardonecchia da Milano per soddisfare la domanda di viaggiatori amanti della montagna.