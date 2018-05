Fuma uno spinello in gita: 17enne cade dalla finestra dell'hotel

Uno spinello, forse uno dei primi fumati. Sarebbe questa la causa della tragedia sfiorata a Napoli, dove una studentessa 17enne in gita con la classe dell'Ipsia Vasco Mainardi di Corbetta (Milano), è caduta dalla finestra dell'albergo in cui dormiva con i compagni e tre docenti.

Secondo i carabinieri, la notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi, la giovane stava fumando marijuana e bevendo birra in una stanza dell'hotel della zona Mercato di Napoli, quando ha deciso di sporgersi dalla finestra ed è caduta dal primo piano. Un volo di circa 5 metri che fortunatamente le ha procurato solo diverse fratture guaribili in 40 giorni e una operazione al bacino.

Due sue compagne sono state invece denunciate per cessione di stupefacenti e lesioni in conseguenza di altro reato.

"Hanno fatto una stupidata", dice a Repubblica Maurizio Salvati, collaboratore del dirigente scolastico dell'istituto, "Qualcuno dei ragazzi ha comprato dell'erba per strada, durante la gita a Napoli, e l'ultima sera prima del ritorno a Milano se la sono fumata in compagnia, hanno fatto branco. La 17enne si è sentita male e ha aperto la finestra per prendere aria, ha perso l'equilibrio ed è caduta giù. Voglio precisare che la ragazza è una studentessa modello, che sono tutti bravi ragazzi e che gli accompagnatori sono tre docenti esperti che avevano fatto un controllo nelle stanze proprio poco prima dell'accaduto. I carabinieri di Napoli hanno sentito i ragazzi e poi hanno dato loro il permesso di tornare a casa a Milano".