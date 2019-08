A fuoco Villa Berni, ex Parlamento padano

Incendio a Villa Riva Berni, la dimora seicentesca di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, sede negli anni Novanta del Parlamento del Nord, uno dei simboli della Lega di Umberto Bossi. I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 2.00 notte scorsa per spegnere l'incendio nella proprietà della nobile famiglia dei marchesi Riva-Berni . L'incendio sarebbe scoppiato poco dopo l'una nella biblioteca, riuscendo a raggiungere in breve tempo gran parte della casa. A causa del fuoco la preziosa biblioteca che nel corso degli anni era stata arricchita dalla famiglia è andata completamente distrutta. I pompieri sono accorsi con più squadre e mezzi da Mantova e da Suzzara: hanno lavorato l'intera notte e la mattinata di ieri per eliminare ogni possibile residuo di focolaio. L'incendio, come si diceva, è partito dalla biblioteca, una stanza privata, chiusa a chiave, di uso strettamente privato. Coperta da soffitto in legno a cassettoni e rivestita di libri, le fiamme hanno avuto vita facile a divampare in un attimo e a svilupparsi in modo incontrollato. Tanto che si temeva, a detta dei soccorritori, difficile poter dirimere l'incendio.

La Procura locale ha avviato un'indagine per comprendere se la natura del dolo sia dolosa. In mattinata i proprietari sono riusciti a entrare nel Palazzo e si sono accorti che alcune opere d'arte erano state rubate. In particolare, secondo quanto riporta il sito del «Giornale di Mantova», sono scomparsi dei ritratti del 700 in rilievo su marmo dei 12 apostoli, considerati di grande valore ed esposti in una sala a loro dedicata. Dal 1995 al 1999, la dimora ha ospitato il Parlamento del Nord composto da rappresentanti «padani» e utilizzato dal leader Bossi come organo consultivo del partito. «Adesso è il tempo di pensare a cos'abbiamo perso- ha commentato Sebastiano Riva Berni- La biblioteca era storica, la mia famiglia l'aveva coltivata per tante e tante generazioni ed è andata tuta distrutta, questo ferisce molto. Adesso vedremo e cerchiamo di andare avanti». Attualmente la villa, che non è abitata ma in ottimo stato di conservazione, viene affittata dai proprietari come sede di ricevimenti, cerimonie e eventi vari.