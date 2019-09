Furlan: "Non serve la forza per imparare a difendersi"

Una tecnica di autodifesa personale pensata per i più deboli e indifesi. Che alla fine delle lezioni scopriranno di non essere tali: si parla di anziani, disabili, bambini e donne. Non servono muscoli, ma cervello e istinto. Si chiama Wilding il corso di autodifesa personale inventato da Mario Furlan, il fondatore dei City Angels, ma anche coach e istruttore di Krav Maga, sistema di combattimento israeliano. Tecnica simile ma non identica perché in questo caso si fonda sull'istinto, sull'interiorizzazione di principi e non su mosse da memorizzare, facendo leva sull'istinto primordiale di sopravvivenza. Ed è per questo che fa emergere in ognuno di noi energie che magari non pensavamo nemmeno di avere, aiutando a trovare una lucidità mentale inaspettata, risorsa preziosa in tante situazioni. Anche in casi di mobbing, bullismo, in tutti i contesti di violenza psicologica. Lavorando sulla psiche, il Wilding aiuta ad acquisire sicurezza, autostima, assertività e consapevolezza.

Dopo le due edizioni precedenti, che avevano visto il coinvolgimento dei soli Municipi 2 e 9, tornano anche quest'anno a Milano e a Monza i corsi tenuti dall'ideatore Mario Furlan, grazie alla collaborazione delle Zone che li hanno organizzati. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. «Il Wilding è la difesa personale che risveglia il tuo istinto di sopravvivenza. E si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione» scrive Furlan che si aspetta «proprio per questo tante donne e over 60 anni ai corsi». Il Wilding è il sistema di autodifesa che imparano i City Angels, i volontari che operano in strada a servizio dei più deboli, nel loro corso di formazione.

L'appuntamento è per sabato dalle 15 alle 17 al Giardino Cassina de Pomm (Municipio 2) e dalle 17 alle 19 in piazza Gae Aulenti, davanti alla Libreria Feltrinelli (Municipio 9). Domenica tocca al Municipio 7: qui il corso si tiene dalle 10 alle 12 in piazza Axum ai giardini Helenio Herrera, per spostarsi nel pomeriggio a Monza in piazza Cambiaghi dalle 16 alle 18. La domenica successiva (29) il corso organizzato dal Municipio 5 si terrà dalle 10 alle 12 nel Parco Chiesa Rossa, spostandosi nel pomeriggio (dalle 16 alle 18) nel 4 al Parco Alessandrini, più precisamente alla Cascina Colombé. Sabato 5 ottobre dalle 15 alle 17 tocca al Municipio 3: appuntamento ai giardini di piazzale Gobetti, il giorno successivo dalle 10 alle 12, ai Giardini Montanelli.

È richiesto un abbigliamento particolare? No, anzi. Gli incontri si svolgono all'aperto, per il massimo realismo, e con gli abiti che si indossano tutti i giorni. «Vanno bene anche le scarpe con il tacco e la giacca e cravatta, perché dobbiamo saperci difendere vestiti così come siamo in quel momento» spiega Furlan.

Per partecipare basta scrivere a info@wildingdefense.com. Sarà anche un'occasione per conoscere i City Angels.