Gambiano tira freno della metro e picchia agente: polizia usa taser

Aziona il freno d'emergenza della metro, malmena il capostazione e poi picchia un agente con la spranga in ferro. Così, un gambiano di 22 anni, appena qualche ora fa, ha dato di matto nella metropolitana di San Donato (Milano) seminando il panico tra i viaggiatori. Per immobilizzaro, è stato necessario ricorrere al teser.

Le botte alla polizia, quelle al dipente della società Atm e, come se non fosse già abbastanza, pure lo sfascio totale di alcuni mezzi parcheggiati nel deposito ferroviario: la follia assoluta. Non si è fatto mancare nulla lo straniero che, nella mattinata di lunedì 2 dicembre, ha deciso di fare esplodere letteralmente il caos totale sulla scia di un raptus senza precedenti degni di nota e attentando alla vita delle persone coinvolte con una barbarie disumana.

È successo alle 10,40 di questa mattina. Il gambiano si trovava a bordo di un treno del metrò linea gialla, con direzione San Donato quando, senza un apparente motivo, ha tirato il freno d'emergenza per l'arresto immediato del convoglio. Subito dopo aver commesso il fatto, è sceso sulla banchina e, come una furia, si è scagliato contro il capostazione malmenandolo alla cieca in ogni parte del corpo. Ma non è tutto. Non pago di aver quasi tramortito un uomo, si è diretto rapidamente verso il vicino deposito Atm in via Impastato. Giunto nell'area parking, ha poi recuperato alcuni oggetti di fortuna - presumbilmente della ferraglia o di altro materiale metallico - e ha danneggiato in modo irreparabile molti dei mezzi in sosta. E non finisce qua.