Gara di triathlon, guidatrice investe un organizzatore. Aveva fretta

Pura follia durante la gara di triathlon organizzata nella serata di ieri, lunedì 26 agosto, a Garbatola, frazione di Nerviano, comune in provincia di Milano. Una donna a bordo della sua auto, una Peugeot 1007, è piombata sul percorso di gara travolgendo le transenne e invadendo la strada. La guidatrice avrebbe investito uno degli organizzatori e rischiato di prendere sotto anche gli atleti. E’ stata bloccata dal personale di servizio presente. Il fatto è stato riportato da milanotoday.

Secondo quanto raccontato dagli organizzatori de il “Triathlon dei Villoresi”, la follia sarebbe avvenuta intorno alle 20, quando una donna avrebbe travolto due transenne. La prima in via Tonale, la seconda vicino al ponte del Canale Villoresi, arrivando sul percorso di gara. Uno degli organizzatori ha cercato inutilmente di fermarla posizionandosi davanti all’auto. La donna però non ha pensato minimamente a fermarsi e ha continuato la sua corsa urtando il gomito dell’uomo con lo specchietto della sua automobile.

Gli altri organizzatori hanno quindi formato un muro umano per bloccarla, proprio un attimo prima che potesse prendere in pieno gli atleti. L’investito ha raggiunto la vettura per togliere le chiavi, ma la donna ha reagito mordendogli il braccio e allontanandosi. Fortunatamente i presenti sono riusciti a segnare la targa della vettura e ad avvisare i carabinieri della stazione di Nerviano.

I militari hanno subito identificato e rintracciato la conducente dell’auto che poco prima aveva seminato il panico in strada. Nessuno è rimasto ferito seriamente, anche l’investito ha solo riportato una piccola contusione al gomito. Sembra che la donna si sia giustificata dicendo ai carabinieri che stava andando a casa perché era in ritardo.

