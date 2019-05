«Garantismo e legalità sono nostro patrimonio Non lasciamolo ad altri»

Marta Bravi

«Il garantismo è la cifra giuridica del nostro paese. Ma io non voglio nemmeno lasciare ai 5Stelle il ruolo di difensori della legalità e della moralità. Siamo sempre stati garantisti, con gli alleati e con i rappresentanti degli altri partiti politici, così come lo siamo al nostro interno» esordisce Mariastella Gelmini, coordinatrice regionale di Forza Italia intervenuta alla presentazione del libro di Fabrizio Cicchitto sulla storia di Forza Italia. Affronta senza troppi giri di parole la maxi inchiesta giudiziaria che in questa settimana ha portato a 95 avvisi di garanzie e a 43 ordinanze di custodia cautelare verso politici azzurri e imprenditori tra Milano, Varese, Monza e Brianza e Pavia. «Questa è stata una settimana difficile per noi, ma io confido nel fatto che chi è stato coinvolto nelle indagini giudiziarie - continua la coordinatrice - possa dimostrare la sua innocenza e la sua estraneità ai fatti. Non mi ritrovo, avendoli conosciuti e trattandosi di giovani che hanno rappresentato fino a prova contraria un pezzo della storia e del futuro di questo partito nelle rappresentazioni dei giornali» e il riferimento va a Pietro Tatarella e Fabio Altitonante, «golden boys» del berlusconismo.

Allo stesso tempo, però, Gelmini non fa sconti a nessuno: «Riteniamo che chi sbaglia debba pagare e che la moralità e la legalità nella gestione della cosa pubblica non siano meno importanti del garantismo. Dico che Forza Italia oggi ha ancora uno spazio politico enorme che deve decidere da giocare. A testa alta ci affrontiamo al campagna elettorale. Forza Italia ha ancora tanto da dare e crede nei giovani».

A questo proposito saranno proprio i giovanissimi azzurri a incontrare i cittadini dlele periferie questa mattina alle 11.30 al circolo di Forza Italia di via Giambellino 60. «Una dimostrazione del fatto che ci sono ancora tanti giovani - specifica il capogruppo in consiglio comunale Fabrizio de Pasquale - che ci credono, e che hanno scelto una strada per nulla facile, ma dettata dalla loro passione. Ragazzi impegnati nelle formazioni giovanili, nei quartieri e nei municipi che vogliono dimostrare che Forza Italia non molla e che è sul territorio per cercare di capire le difficoltà dei milanesi e risolverle». Al loro fianco Mariastella Gelmini, Massimiliano Salini eurodeputato uscente e candidato, i consiglieri dei municipi del sud ovest (5, 6, 7 e 8).

Domenica prossima l'incontro, invece, sarà dedicato agli anziani, appuntamento alle 12,30 all'hotel Enterprise di corso Sempione. Tra gli ospiti Salini, Cristina Rossello avvocato e membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea, Enrico Pianetta, coordinatore nazionale seniores di Forza Italia. «Il partito, a mio parere - conclude Gelmini - ha bisogno di una riflessione al suo interno, di ripensarsi guardando al futuro. Domani ne parleremo al direttivo lombardo: c'è tutto un ampio spazio politico liberale e conservatore che deve essere conquistato».