Garbagnate, ha revolver nella scarpiera, una bomba a mano e la coca nel barbecue: arrestato pluripregiudicato

All'interno della sua abitazione aveva di tutto: armi, sostanze stupefacenti e, persino, una bomba a mano. I carabinieri indagavano su di lui ormai da tanto tempo e ieri, intorno alle 9.30, si sono presentati a casa sua l'hanno prequisita. Al suo interno è stato rinvenuto anche materiale molto pericoloso e per questa ragione, il proprietario è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore. È accaduto in una villetta di Garbagnate, hinterland nord di Milano.

La droga nel barbecue

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un 65enne con alle spalle importanti precedenti per associazione a delinquere e spaccio, è stato trovato in possesso di due buste termosigillate con al loro interno 35 grammi di cocaina, nascosti in un'intercapedine della zona barbecue in giardino, sotto il lavello. La droga ritrovata, se venduta, avrebbe potuto fruttare poco meno di 1.800 euro. Durante la perlustrazione nella casa a tre piani del 65enne, che divide con la moglie e la cognata, il proprietario avrebbe accusato anche un malore.

Il revolver nella scarpiera

Ma oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri, durante la perqusizione domiciliare hanno trovato, nascosti in una scarpiera a doppio fondo, una pistola revolver Lüger 357 Magnum (che secondo Milano Today è risultata essere stata rubata) e la dotazione di oltre 50 proiettili. Ma, nell'abitazione dell'uomo fermato, le forze dell'ordine non hanno trovato soltanto droga e armi, ma anche banconote per circa 3mila euro e un dispositivo potenzialmente molto più pericoloso del resto: una bomba a mano.

La bomba a mano

Avvolta in un panno, i militari della stazione di Garbagnate hanno individuato un ordigno modello "Ananas" proveniente dalla ex Jugoslavia. La bomba è stata fatta brillare dagli artificieri. L'uomo è stato fermato in flagranza di reato ed è stato trasferito subito nella casa circondariale del capoluogo lombardo, dopo essere stato soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto appunto perché si era sentito male durante la perquisizione. Lì rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'arma saranno disposti accertamenti per capire se è stata utilizzata per commettere qualche reato.