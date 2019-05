Gazebo azzurri nelle piazze: «In Europa col presidente»

Un partito vivo e unito al fianco del suo leader impegnato in una nuova battaglia elettorale. Questo il messaggio che Forza Italia manda a tutti - alleati e avversari - dai gazebo di Milano, ma anche da Varese, dove ieri si è riunito il primo congresso provinciale lombardo. «Siamo in molte piazze della Lombardia - ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo Forza Italia alla Camera e coordinatrice regionale - per una campagna elettorale appassionante, che ci vede uniti e forti per il nostro Paese, a fianco del presidente Silvio Berlusconi». A Milano, ieri, i gazebo sono stati allestici in corso Como, piazza Giustino Fortunato, via Fauchè, via Novara, via Tabacchi, viale Papiniano, piazzale Martesana, piazzale Lagosta, via Valvassori Peroni, piazzale Corvetto e via Oglio. «Forza Italia è in campo per Berlusconi!» ha detto Gelmini.

Sempre a Milano, oggi, inizia ufficialmente la campagna elettorale di Lara Comi, europarlamentare, vice capogruppo del Ppe e numero due in lista nel Nord-ovest. Alle 18, al Centro sportivo Masseroni Marchese di via Madruzzo 3 (zona Portello-Lotto) il «calcio d'inizio alla campagna elettorale» con il Torneo Comi&Friends, un quadrangolare di calcio tra eletti, simpatizzanti e amici di Forza Italia delle regioni del Nord-ovest ricomprese nel collegio (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta). Parteciperanno anche diversi rappresentanti istituzionali di Forza Italia, tra cui la stessa Gelmini, l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera e il sottosegretario Alan Christian Rizzi, oltre ad amministratori locali, militanti e volontari che hanno aderito alla campagna.

A Varese, intanto, Carmine Gorrasi è stato eletto coordinatore provinciale di Forza Italia. «Forza Italia sta dimostrando di avere lo spirito giusto e una motivazione eccezionale per affrontare la campagna elettorale per le elezioni europee - ha detto la deputata Giusy Versace, candidata - Siamo tutti a fianco del presidente Berlusconi, come dimostra il successo del primo congresso provinciale della Lombardia, che si è svolto a Varese con un'affluenza e un entusiasmo incredibili. Nei momenti difficili si collabora, non si molla».

AlGia