Giochi: maxischermo e oratori in Gae Aulenti (Sperando di far festa)

Diciamo subito che, per scaramanzia, il sindaco Beppe Sala lo avrebbe evitato volentieri. «Se poi non ci fosse da festeggiare...?» il dubbio espresso ai collaboratori. Ma poi ha gettato il cuore l'ostacolo e forse avrà ripensato anche alla diretta con Parigi per il voto su Expo 2015 dalla Fabbrica del Vapore, quando era il direttore generale del sindaco Letizia Moratti, e alla notizia della vittoria di Milano scoppiò un boato. Potrebbe portar bene. Lunedì i milanesi interessati alla sfida tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are per la sede delle Olimpiadi invernali del 2026 potranno seguire su maxischermo in piazza Gae Aulenti la votazione in diretta da Losanna. Il video si accenderà già dalle 14, trasmetterà la diretta di RaiSport con le presentazioni-show delle due città candidate per conquistare gli ultimi indecisi, proseguirà con il documentario sull'edizione dei Giochi del 1956 a Cortina d'Ampezzo e riprenderà con la diretta su Rai2 fino alle 19 per la proclamazione del vincitore e la firma del contratto. Ci saranno tantissimi bambini visto che il Csi ha organizzato una vera e propria «trasferta» degli oratori milanesi sotto il grattacielo di Porta Nuova. Verranno distribuiti a tutti gadget e cappellini dedicati ai Giochi. Anche la redazione di Lombardia Notizie, agenzia di stampa della Regione Lombardia, seguirà in tempo reale, anche attraverso i propri profili social (Facebook, Instagram, Twitter) i fatti della giornata fornendo aggiornamenti costanti da Losanna e da piazza Gae Aulenti a Milano. Maxischermo anche a Cortina, piazza Angelo Di Bona si trasformerà in una «sede distaccata». Ieri sera è arrivato a Losanna il governatore Attilio Fontana, questa mattina partirà il sindaco Beppe Sala e l'intera delegazione farà le prime prove tecniche a porte chiuse della presentazione-show allo Swiss Tech Convention Center. In serata, tutti alla premiazione dei Golden Rings Awards alla Salle Metropole-Bel Air..

E ieri sono proseguiti gli endorsement degli atleti italiani per la candidatura di casa. «Montagne da sogno, impianti moderni ed ecosostenibili, rivalorizzazione del territorio e rilancio anche a livello sociale. Poi si mangia pure bene: in Milano-Cortina 2026 io ci voglio davvero credere». L'olimpionica di discesa libera Sofia Goggia apre un video sul sito della Fisi con il tifo e il sostegno degli azzurri degli sport invernali, dal fondista Federico Pellegrino alla campionessa di snowboard Michela Moioli all'olimpionico dello slittino Armin Zoeggeler. E a sorpresa pure la campionessa Usa 34enne di sci Lindsey Lonn si schiera con un video-appello ai membri del Cio: «Per favore, votate per Cortina. Ho ricordi fantastici su quella pista ed è un posto incredibilmente bello in cui tutti hanno una grande passione per gli sport invernali. Quindi votate per Cortina, per le Olimpiadi è il massimo, e spero che ci vedremo lì».