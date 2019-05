Una giornata tra esposizioni e sagre (Ma musei chiusi, Brera compresa)

Sono molti anni che la festa del primo maggio non è scandita da una belle giornata di sole, e allora per i milanesi sarà difficile resistere alla tentazione della scampagnata e del fuoriporta. Ma per chi resta in città non scarseggia l'offerta tra intrattenimento e arte. Ecco una mappa di luoghi ed eventi aperti a tutti.

ALL'APERTO

A Cascina Merlata, nel Gallaratese, street food, animazioni e storie nel parco, una festa in occasione del progetto «Alimentiamoci al Gallaratese»: l'aia della Cascina viene allestita per l'occasione con tanti tavoloni su cui poter mangiare comodamente, e un trenino accompagnerà gli ospiti nel parco della Cascina Merlata, oltre ad animazioni per bambini con bolle di sapone e giochi organizzati per piccoli dai 4 ai 10 anni. A Legnano (in via Berchet 8) dalle ore 12 si festeggia il primo maggio con una grigliata in compagnia e una giornata di Manieri aperti in costume storico. In occasione di Milano Food City 2019, appuntamento in piazza Duomo per «Pane in Piazza»: 150 fornai provenienti da tutta Italia sfornano gratuitamente prelibatezze regionali dolci e salate per sostenere insieme con i milanesi la costruzione di un panificio industriale in Etiopia. Per gli appassionati di food, a Mezzago va in scena la Sagra dell'asparago rosa di Mezzago, un ricco programma di eventi per omaggiare il tipico asparago rosa, simbolo della tradizione agroalimentare della Brianza. Food anche al parco di Monza con 9 al Parco di Monza con lo Street Fud Festival, il format dedicato alle eccellenze delle specialità italiane presentate su truck con un occhio di riguardo alla selezione delle birre artigianali.

MOSTRE

Brutte notizie dai musei cittadini: sono infatti chiusi tutto il giorno sia Brera sia in musei civici. Ma l'offerta espositiva è comunque ricca. Oltre al Mudec, che proprio oggi inaugura la mostra di Roy Lichtenstein, apertissimo palazzo Reale dove sono in corso mostre imperdibili come quella su Antonello da Messina, e interessanti come quella su Ingres e i suoi contemporanei, Leonardo: la macchina dell'immaginazione di Studio Azzurro, nell'ambito delle celebrazioni ufficiali Milano Leonardo 500, e - ultimi strascichi della Design Week - De Coding: Alcantara nelle Sale degli Arazzi e The Other Side of Kartell. Gli appassionati di design non possono però perdere, se non vi hanno ancora fatto una visita, la Triennale di Milano, con le installazioni della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano Broken Nature e il nuovo Museo del Design Italiano. Approfittando del 500nario di Leonardo, oggi sarà una buona occasione anche per visitare, L'Ultima Cena dopo Leonardo e Leonardo & Warhol in Milano: the Genius Experience nella Cripta di San Sepolcro.

BAMBINI

Non si sbaglia a portare i bambini sopra i sei anni di età alla mostra di palazzo Reale Il meraviglioso mondo della natura: una favola tra arte, mito e scienza che mette a disposizione i capolavori dei suoi principali enti museali: il Museo di Storia Naturale, il Civico Acquario, la Galleria d'Arte Moderna, le raccolte del Castello Sforzesco e la Biblioteca Sormani. Al Muba continua la la mostra-gioco Natura mentre, per i più piccoli, al Centro di Arese (Milano) c'è la versione ridotta della mostra Dinosaur Invasion.