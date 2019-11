Giovani compagnie in cerca d'autore

Marta Calcagno Baldini

Una storia difficile da raccontare, quella della maestra assassinata dai suoi stessi allievi della scuola serale a Milano nel maggio del 1968. Giorgio Serbanenco ne ha scritto un libro, a portarla in teatro hanno pensato Linguaggicreativi. Oggi e domani, ore 20.30, lo spettacolo va in scena al Piccolo Teatro Grassi come vincitore del bando Next 2018/19, la borsa teatrale ideata da Regione Lombardia con Fondazione Cariplo, per incentivare la nascita di nuove produzioni. Anche «Esemplari femminili», di Fattoria Vittadini, è realizzato grazie a Next 2018, e sarà in scena sempre al Grassi da venerdì 8 a sabato 9: performance sul tema della femminilità, nasce dalla collaborazione tra Francesca Penzo, coreografa italiana, e Tamar Grosz, israeliana. Spettacoli che affrontano temi attuali con linguaggi artistici innovativi: non è una coincidenza siano stati prodotti da Next, caso unico di finanziamento in Italia. Dopo l'assaggio al Piccolo, la modernità e l'apertura di questo «Laboratorio di idee», affidato ad Agis, saranno chiari anche nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 rivolte ad addetti ai lavori ma anche a chiunque fosse curioso di conoscere le future creazioni di vari teatri. All'Elfo Puccini e al Franco Parenti, infatti, da mattina a pomeriggio si terrà la «Vetrina delle produzioni di prosa teatrale», in cui 22 compagnie presenteranno trailer di 20 minuti ciascuna, e di argomenti se ne solleveranno. Lunedì all'Elfo si parlerà d'inquinamento grazie al lavoro del Teatro Martinitt Finchè amianto non ci separi, fino a Seepless. Tre notti insonni, tre storie sulla paura nell'uomo e la donna di oggi, del Teatro Out Off. Martedì al Parenti si parte in mattinata con le manifestazioni di rivolta che nascono nel 1969 a New York con lo spettacolo Come Out! Stonewall Revolution in una produzione di Triennale. Più leggero il Cabaret delle piccole cose, diretto da Filippo Timi. Le giornate dedicate a Next si concludono mercoledì 13 novembre al Palazzo Lombardia dove dalle 10.30 si terrà il convegno «Partecipazione e nuove generazioni. Dialogo con le nuove generazioni: quali approcci sviluppare?». Stefano Bruno Galli, assessore alla Cultura della Lombardia, discuterà con Nicoletta Rizzato dell'Agìs e altri.