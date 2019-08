Grandi pulizie nelle fontane e misure anti alghe e insetti

Interventi di restyling ma anche di trattamento delle acque, per contenere la proliferazione di alghe e larve di insetti. Da San Babila (dove le opere si concludono la settimana prossima) al Castello, da piazza Cadorna a Santa Giulia, il Comune ha avviato a giugno un piano di pulizia e riattivazione delle fontane pubbliche che proseguirà anche durante il mese di agosto. Le attività del nuovo appalto triennale di manutenzione sono partite due mesi fa con la somministrazione di sostanze anti alghe e microrganismi, per prevenire con i picchi di caldo estivo la diffusione di insetti. Parallelamente sono cominciate anche le operazioni di pulizia, tra giugno e luglio in particolare sono state sistemate le fontane in zone turistiche del centro come il Cortile Ducale del Castello Sforzesco o parco Sempione, piazza Fontana, piazza Sant'Ambrogio, piazza Sant'Angelo. E le opere di manutenzione riguardano anche piazza Costantino, corso Indipendenza, piazza Fratelli Bandiera, piazza Vigili del Fuoco, Emilia, Cantoni, via Pichi, Magolfa, San Paolino, viale Caterina da Forlì, piazza Vesuvio, via San Giusto, quelle all'interno del parco di Villa Scheibler (la «piccola Versailles» a Quarto Oggiaro) e al parco di Villa Litta. Interventi insomma diffusi abbastanza equamente tra tutti i Municipi, con un'attenzione particolare ovviamente sul centro storico.

E nella mappa degli interventi ancora in corso ma quasi in dirittura d'arrivo va segnalata ad esempio la pulizia delle superfici e la sostituzione di tutte le apparecchiature in corso nella fontana di piazza San Babila, che a questo punto arà completamente «operativa». O la pulizia e la sostituzione del sistema di pompaggio in via Alamanni-Sibari. In viale dell'Innovazione, al quartiere Bicocca, sono in corsa i lavori per la riattivazione completa delle vasche e dei giochi a raso mentre in piazza Napoli oltre alla pulizia vanno riparate diverse componenti idrauliche ammalorate.

L'Arredo urbano fa capo all'assessore Pierfrancesco Maran. E in una nota il Comune fa presente che il patrimonio delle fontane oggetto di interventi analoghi è «molto esteso, sono necessarie sia manutenzioni edili che impiantistiche, di carattere elettrico e idraulico». Nelle prossime settimane, con prevista conclusione entro la prima parte dell'autunno, sono in programma altri interventi di pulizia e riattivazione di diversi impianti: in via Mantegazza (già oggetto di pulizia e imminente sostituzione delle componenti guaste dei sistemi di pompaggio), in largo Guido Donegani, in piazza Cadorna, la fontana all'ingresso del cimitero di Lambrate o quelle in piazza Tirana, via Mosca, Osteno, all'interno del parco Franco Verga e parco Guido Vergani, per finire con via Federico De Roberto, le fontane di desing in corso Como o quelle in piazza Giorgio Kaisserlian; piazzale Gabrio Rosa e piazza Schiavone.